Этот контент был опубликован 27 декабря 2019 г. 19:11

Лондон. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Большинство фондовых индексов стран Западной Европы завершили торги в пятницу ростом, исключение составил итальянский индекс.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов вырос на 0,21% и составил 419,74 пункта.

Британский индекс FTSE 100 повысился на 0,17%, немецкий DAX прибавил 0,27%, французский CAC 40 - 0,13%, испанский индекс IBEX 35 - 0,4%. В то же время итальянский MIB снизился на 0,59%.

Основное внимание рынков по-прежнему было сосредоточено на торговом соглашении США и Китая.

Как сообщил представитель министерства торговли КНР Гао Фэн на брифинге, Китай находится в тесном контакте с США по поводу подписания первой фазы торговой сделки. По его словам, в настоящее время обе стороны все еще занимаются обязательными процедурами перед подписанием документа.

Ранее в этом месяце Вашингтон и Пекин сообщили о достижении промежуточного торгового соглашения. Проект соглашения не был опубликован ни одной из сторон, однако Китай сообщил, что будет наращивать закупки американских товаров, включая сельхозпродукцию, а США отказались от очередного раунда введения пошлин на китайские товары.

Президент США Дональд Трамп на этой неделе сказал, что торговое соглашение с Китаем готово, стороны работают над переводом и оформлением документов. Трамп ожидает, что промежуточное торговое соглашение между США и Китаем будет подписано до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, передает Bloomberg.

Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что соглашение с Китаем по первой фазе торговой сделки будет вскоре подписано. В интервью Fox Business он назвал торговую сделку с Китаем "грандиозным шагом в правильном направлении".

Поддержку рынку в том числе оказала позитивная динамика американских фондовых индексов. Накануне они достигли новых пиков, при этом Nasdaq впервые в истории преодолел отметку в 9000 пунктов на фоне сообщений о рекордных розничных продажах в США в праздничный период.

В Европе в том числе выросли бумаги ритейлеров: акции Burberry Group повысились на 0,45%, Marks & Spencer Group - на 0,7%.

Акции горнодобывающих компаний Rio Tinto и BHP Group прибавили 0,3% и 1,1% соответственно.

Бумаги Just Eat подорожали на 2,4%, обновив многомесячные максимумы.

В то же время бумаги Qiagen NV потеряли в цене более 18% в связи с тем, что нидерландская биотехнологическая компания отвергла предложения от потенциальных покупателей и сообщила, что будет фокусироваться на самостоятельной бизнес-стратегии.

Служба финансово-экономической информации

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