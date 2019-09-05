Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 12:03

Лондон. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно растут на торгах в четверг, оптимизму на рынках способствуют возобновившиеся надежды на возможность США и Китая разрешить торговые противоречия.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:08 МСК вырос на 0,58% и составил 385,41 пункта.

Германский индекс DAX поднялся на 0,83%, французский CAC 40 - на 0,86%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили 0,97% и 0,46% соответственно. Между тем британский индекс FTSE 100 опустился на 0,28%.

Позитивной новостью для трейдеров стало сообщение о том, что Китай и США договорились о возобновлении переговоров по существующим между ними торговым проблемам в начале октября в Вашингтоне. Об этом в четверг сообщило министерство торговли КНР.

"Стороны согласились провести 13-й раунд китайско-американских консультаций на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам в начале октября в Вашингтоне", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

До начала раунда стороны "будут поддерживать тесные контакты". Консультации на рабочем уровне начнутся в середине сентября, чтобы "провести полную подготовку к достижению реальных результатов на переговорах на высоком уровне", отметил Минторг Китая.

Рынок также продолжает следить за политической ситуацией в Великобритании. Как сообщалось, депутаты британского парламента проголосовали за то, чтобы рассмотреть законопроект, запрещающий правительству проводить Brexit, не достигнув предварительно соглашения с ЕС.

Палата общин британского парламента в среду приняла законопроект, запрещающий Brexit без соглашения с ЕС. Таким образом, теперь законопроект направляется на рассмотрение Палаты лордов.

Статданные, опубликованные в четверг, указали на более существенное, чем ожидалось, падение заказов промышленных предприятий Германии.

Объем заказов в июле 2019 года упал на 2,7% по сравнению с предыдущим месяцем, максимальными темпами с февраля, свидетельствуют данные министерства экономики ФРГ. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения показателя на 1,4%.

Акции Commerzbank дорожают на 2,21%, несмотря на сообщение о том, что финансовый директор банка Стефан Энгельс не будет продлевать контракт по истечении его срока и перейдет в Danske Bank. Бумаги Danske дорожают на 3,8%.

Стоимость бумаг Safran растет на 6,5% на оптимистичных результатах французской компании за первое полугодие.

Акции британской William Hill дешевеют на 1,6% после новостей о том, что главный исполнительный директор компании уходит в отставку после трех лет в должности.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ор мв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!