Этот контент был опубликован 18 декабря 2019 г. 11:00

Лондон. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно растут в ходе торгов в среду, однако подъем рынка ограничивают возобновившиеся опасения о выходе Великобритании из Европейского союза без заключения сделки.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:39 МСК вырос на 0,23% и составил 415,86 пункта.

Британский индекс FTSE 100 прибавил 0,19%, французский CAC 40 - 0,17%, испанский IBEX 35 - 0,37%. итальянский FTSE MIB - 0,38%. Германский индекс DAX снизился на 0,05%.

Накануне стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует внести в законопроект соглашения по Brexit положение, которое ограничит переходный период после выхода страны из ЕС рамками 2020 года.

Предполагается, что в переходный период Великобритания и ЕС заключат торговое соглашение, однако Брюссель предупреждал, что за 11 месяцев следующего года - после запланированного на 31 января 2020 года Brexit - урегулировать торговые вопросы невозможно.

В то же время главный координатор ЕС по Brexit Мишель Барнье обещал приложить все усилия, чтобы выработать базовые пункты будущих отношений Брюсселя и Лондона.

Опубликованные в среду статистические данные показали, что инфляция в Великобритании в ноябре осталась на уровне предыдущего месяца.

Потребительские цены в Великобритании в ноябре 2019 года выросли на 1,5% в годовом выражении, как и месяцем ранее, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Средний прогноз экспертов предусматривал замедление темпов роста до 1,4%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем индекс доверия предпринимателей к экономике Германии в декабре вырос до 96,3 пункта по сравнению с пересмотренными 95,1 пункта месяцем ранее, показали данные, рассчитываемые исследовательским институтом IFO.

Значение индекса превзошло ожидания экспертов, ожидавших показатель на уровне 95,5 пункта, согласно Trading Economics.

Акции Bang & Olufsen дешевеют на 14,9%, поскольку датский производитель дорогих телевизоров и стереосистем ухудшил прогноз финансовых показателей.

Бумаги PSA Group и Fiat Chrysler Automobiles растут на 1,6% и 0,2% соответственно. Компании договорились о слиянии в рамках сделки, которая создаст четвертого по величине автопроизводителя в мире.

Цена бумаг Ipsen снижается на 3,6%. Французская фармкомпания сообщила, что ее главный исполнительный директор Дэвид Мик уйдет в отставку в конце месяца.

Акции Volvo дорожают на 4,2%. Компания намерена создать стратегический альянс с Isuzu Motors Ltd. в сфере производства грузовых автомобилей, рассчитывая, что это позволит им успешнее пользоваться возможностями продолжающейся трансформации отрасли.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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