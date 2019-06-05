Этот контент был опубликован 5 июня 2019 г. 19:05

Лондон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно выросли в среду, однако итальянский индекс FTSE MIB упал по итогам торгов из-за угрозы дисциплинарной процедуры ЕС в отношении Италии.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 завершил сессию подъемом на 0,38% и составил 374,08 пункта.

Британский индекс FTSE 100 повысился на 0,08%, германский DAX также закрылся ростом на 0,08%, французский CAC 40 укрепился на 0,45%, испанский IBEX 35 прибавил 0,36%.

Между тем итальянский индекс FTSE MIB снизился по итогам торгов на 0,36%.

Акции итальянских банков подешевели на новостях о возможном штрафе ЕС.

Европейская комиссия может оштрафовать Италию за недостаточные меры по сокращению госдолга, говорится в обнародованном в среду отчете ЕК. "Мы пришли к выводу, что процедура, связанная с чрезмерным дефицитом и долгом, оправдана для Италии", - сказал журналистам вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

В случае, если итогом процедуры будет решение о штрафе, он может составить до 3,5 млрд евро.

Бумаги крупнейшего банка Италии UniCredit подешевели на 3,45%, котировки Unione di Banche Italiane SpA - на 1,18%, акции FinecoBank SpA опустились на 0,06%, Intesa Sanpaolo - на 0,87%.

Инвесторы в среду также анализировали заявление главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Пауэлл во вторник заявил о готовности центробанка поддержать экономический подъем в США. "Мы внимательно следим за последствиями торговых споров для перспектив американской экономики, и как всегда, готовы принимать надлежащие меры для стимулирования экономического роста при сохранении сильного рынка труда и инфляции около нашего 2%-ного целевого показателя", - сказал Пауэлл на открытии двухдневной конференции, организованной Федеральным резервным банком (ФРБ) Чикаго.

Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки, если этого потребует ситуация в экономике, пишет Bloomberg.

Ранее во вторник глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что в условиях низкой инфляции снижение процентных ставок в США в ближайшее время может быть оправданным. К этому подталкивает растущая угроза для экономического роста, вызванная глобальной торговой напряженностью.

В числе вышедших в среду статистических данных - показатель розничных продаж в еврозоне в апреле и деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) в мае.

Розничные продажи в еврозоне в апреле уменьшились на 0,4% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). В годовом выражении подъем составил 1,5%.

Изменения обоих показателей совпали со средними прогнозами экспертов, согласно данным Trading Economics.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в мае вырос до 51,8 пункта по сравнению с 51,5 пункта месяцем ранее. Предварительные данные указывали на менее значительный рост, до 51,6 пункта, и эксперты в среднем не ожидали пересмотра показателя.

PMI сферы услуг в регионе увеличился в прошлом месяце до 52,9 пункта с 52,8 пункта в апреле, тогда как предварительные данные указывали на снижение индикатора до 52,5 пункта.

Акции Renault подешевели на 0,65% после изначального роста. Поддержку котировкам в начале торгов оказало заявление министра финансов Франции Брюно Ле Мэра о том, что правительство страны поддержит слияние компании c итало-американской Fiat Chrysler Automobiles (FCA) в случае, если компании гарантируют государству сохранение рабочих мест и местной штаб-квартиры, а также место в совете директоров. Акции Fiat снизились на 0,96%.

Акции компании Wordline, специализирующейся на электронных платежах, подскочили на 7,2%, а бумаги производителя устройств для приёма к оплате платёжных карт Ingenico выросли в цене на 3,62% после сообщений о том, что итальянская SIA Group рассматривает возможность сделать компаниям предложение о слиянии.

Акции британской Hargreaves Lansdown потеряли 6,8% и продемонстрировали самое существенное падение среди компонентов индекса Stoxx Europe 600.

Бумаги страховой компании Aviva подешевели на 1,72% после новостей о том, что финансовый директор компании Том Стоддард уйдет в отставку с 30 июня.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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