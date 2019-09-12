Этот контент был опубликован 12 сентября 2019 г. 14:46

Лондон. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Результаты опроса, опубликованные на этой неделе, показали, что 51% жителей Северной Ирландии поддерживают ее объединение с Ирландией.

Опрос проводился с 30 августа по 2 сентября. Всего опрошено 1542 человека.

По данным бывшего заместителя председателя Консервативной партии, автора опроса Майкла Эшкрофта, результаты отражают "неопределенность и беспокойство, связанные с Brexit"

Эшкрофт отметил, что точность результатов находится в пределах допустимой погрешности.

Вопрос ирландской границы является одной из ключевых проблем соглашения по Brexit.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон полагает, что главный недостаток нынешнего соглашения по Brexit - это "страховочный план", или "бэкстоп" по ирландской границе.

В августе Джонсон заявлял, что в случае отмены "бэкстопа" ожидается "быстрый прогресс" в заключении соглашения с Брюсселем, а Лондон в скором времени должен предоставить альтернативные идеи для "бэкстопа".

В Брюсселе, в свою очередь, неоднократно заявляли, что не намерены заново обсуждать основную часть сделки: соглашение о выходе Великобритании из ЕС, в котором содержится спорный пункт о "страховочном плане".

"Страховочный план", или "бэкстоп", направлен на то, чтобы сохранить прозрачность границы между Республикой Ирландией и Северной Ирландией в случае, если ЕС и Великобритания не смогут сразу достигнуть соглашения по торговле.

1ви ар

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