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Этот контент был опубликован 27 марта 2017 г. 11:00 27.03.2017 - 11:00

Таллин. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Сексуальные однополые отношения не имеют никаких оправданий, считают 58 процентов жителей Эстонии, принявших участие в исследовании, проведенном социологической фирмой Turu-uuringute AS по заказу Института общественных исследований.

Респондентов просили по шкале от 1 до 10 ответить, оправдывают они или не оправдывают гомосекусальные отношения.

Согласно обнародованным в понедельника данным, 58 % выбрали оценку 1. Это означает, что гомосекусальным отношениям не может быть никогда никаких оправданий.

Ответы 71% опрошенных колебались в пределах от 1 до 4 (скорее нельзя оправдать) и 17% - в пределах от 6 до 10, (скорее или полностью оправденные отношения).

В ходе проведенного в 2016 году аналогичного опроса 53% заявили, что гомосексуализм не может быть оправдан.

"Эти данные свидетельствуют о том, что отношение общества к гомосексуализму однозначно отрицательное", - прокомментировал аналитик Института социальных исследований Арт Йохансон (Art Johanson).

Гомосексуалистов своими соседями не хотели бы видать 38% респондентов, в 2016 году этот показатель был равен 39%. Таким образом, хотя большинство людей не оправдывает гомосексуализм, многие согласны проживать рядом с однополыми парами, считает аналитик.

Опрос проводился в январе 2017 в форме личных интервью среди 795 граждан Эстонии в возрасте от 18 лет и старше.

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