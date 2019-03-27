Этот контент был опубликован 27 марта 2019 г. 14:47

Иерусалим. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Большинство жителей Израиля остались недовольны реакцией премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху на недавний обстрел со стороны сектора Газа, свидетельствуют результаты опроса, распространенные в среду.

Согласно данным опроса армейской радиостанции "Галей Цахал", 54% израильтян назвали предпринятые премьером ответные действия "неудовлетворительными", еще 30% посчитали их "совсем неудовлетворительными".

По результатам исследования Израильской корпорации телерадиовещания, 53% респондентов заявили, что ответ армии обороны Израиля на ракетный обстрел был "слишком слабым".

Газета The Times of Israel, вместе с тем, отмечает, что Б.Нетаньяху все равно остается самым популярным кандидатом на пост премьера на грядущих выборах по итогам предвыборных опросов населения.

В понедельник палестинцы из Газы провели ракетный обстрел израильской территории. ВВС Израиля в ответ нанесли удары по сектору Газа.

В ночь на вторник поступили сообщения о том, что палестинцы и Израиль заключили перемирие. Однако во вторник израильские СМИ со ссылкой на источник в делегации Б.Нетаньяху, сопровождавшей его в поездке в Вашингтон, опровергли эту информацию. По данным источника, Израиль готов продолжить удары по сектору Газа в ответ на ракетные обстрелы.

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