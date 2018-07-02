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Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 14:15 02.07.2018 - 14:15

Иерусалим. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Большинство израильтян скептически относятся к плану политического урегулирования палестино-израильского конфликта, который в скором времени, как ожидается, должна представить администрации президента США, сообщает в понедельник "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на данные опроса.

Опрос, проведенный Тель-Авивским Университетом совместно с Институтом демократии Израиля, указал на то, что почти три четверти опрошенных израильтян расценивают шансы на успех плана Дональда Трампа как низкие. В нем не уточняется, почему респонденты не верят в успешность этого плана.

Кроме того, исследование общественного мнение показало, что 77% израильтян считают, что интересы Израиля важны для Д.Трампа, в то же время, более 60% полагают, что интересы палестинцев для Д.Трампа не важны. Опрос проводился среди 600 респондентов арабского и еврейского происхождения.

В конце июня старший советник Д.Трампа Джаред Кушнер в ходе визита в страны Ближнего Востока заявил, что план администрации американского президента будет обнародован в скором времени.

В интервью газете Аль-Кудс он заявил, что если палестинский лидер Махмуд Аббас готов вернуться за стол переговоров, то "мы готовы принять участие, а если нет, мы, вероятно, обнародуем план".

Д.Трамп неоднократно обещал подготовить собственный план урегулирования палестино-израильского конфликта.

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