Этот контент был опубликован 22 октября 2019 г. 17:27

Иерусалим. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Большинство израильтян полагают, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху следует покинуть пост лидера правящей партии "Ликуд" из-за трех связанных с ним коррупционных разбирательств, сообщает The Times of Israel со ссылкой на опрос Центра общественного мнения и политических исследований Гутман.

Более половины респондентов - 53,5% - заявили, что Нетаньяху, по их мнению, должен сейчас покинуть пост главы правящей партии Израиля, а 65% полагают, что он ему следует это сделать, если генпрокурор предъявит ему обвинения.

При этом почти четверть опрошенных (24%) против того, чтобы он ушел с поста главы "Ликуда".

Также социологи спросили у израильтян, поддержали бы они соглашение между партиями "Ликуд" и оппозиционной левой партией "Кахоль-Лаван", которое предполагает формирование коалиционного правительства национального единства с ротацией на посту премьера Нетаньяху и оппозиционера Бенни Ганца. Так, 56% опрошенных заявили, что поддерживают такое развитие ситуации, а треть оказалась против него.

В Израиле не утихает политический кризис. Накануне Нетаньяху сообщил президенту страны Реувену Ривлину о том, что у него не получилось сформировать коалиционное правительство по итогам сентябрьских выборов в парламент - Кнессет. Ривлин поручил это сделать Ганцу. Израильские СМИ выражают сомнение в том, что ему удастся это сделать.

Кроме того, в ходе опроса общественного мнения у израильтян спросили, поддержали ли бы они ту же самую партию на выборах, если бы они произошли в третий раз за год. Поддержать "Ликуд" вновь готовы 88,5% тех, кто голосовал за партию в сентябре, "Кахоль-Лаван" - 84%.

Опрос проводился с период с 3 по 6 октября при участии свыше 600 человек.

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