Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 14:06 25.05.2018 - 14:06

Токио. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снизились по итогам торгов в пятницу.

Негативное влияние на настроение инвесторов продолжают оказывать опасения, связанные со срывом саммита США-КНДР.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific уменьшился на 0,2%, опустившись по итогам второй недели подряд.

Японский Nikkei 225 увеличился на 0,06%, в то время как Topix потерял 0,22%. При этом Nikkei 225 завершил "в минусе" первую неделю с марта.

В том числе снизились цены акций крупнейших банков: Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - на 1%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - на 0,95%, Mizuho Financial Group Inc. - на 0,5%.

Кроме того, подешевели бумаги автопроизводителей, включая Toyota Motor Corp. - на 1,3% и Honda Motor Co. - на 0,9%.

При этом повышается стоимость железнодорожных операторов Central Japan Railway - на 1,7% и East Japan Railway - на 1,1%, а также авиакомпаний ANA - на 3,3% и Japan Airlines - на 1,9%.

Значение южнокорейского индекса Kospi в пятницу снизилось на 0,21%.

В то же время капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. увеличилась на 2,5%, другого представителя той же отрасли SK Hynix Inc. - на 0,6%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 за день уменьшился на 0,07%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. упала на 2,5% и 0,9% соответственно.

В то же время подорожали акции крупнейших австралийских банков National Australia Bank - на 0,1%, Australia & New Zealand Banking - на 0,4% и Commonwealth Bank of Australia - на 0,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,42%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,56%.

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на гонконгской бирже уменьшился на 0,7%.

Вслед за падением нефтяных котировок снизилась цена акций нефтепроизводителей, включая CNOOC - на 3,5% и PetroChina - на 3%.

При этом на фоне повышения интереса инвесторов к золоту как защитному активу выросла стоимость производителей драгметалла, в том числе Zhaojin Mining Industry - на 1,9%, Lingbao Gold Group - на 4%, Western Region Gold - на 2,1%.

