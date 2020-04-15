Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 8:19

Токио. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Большинство рынков акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в среду вместе с котировками фьючерсов на американские фондовые индексы США на сообщениях, что президент США Дональд Трамп планирует начать отмену ограничений, введенных из-за распространения коронавируса COVID-19.

Кроме того, он объявил о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения до окончания расследования того, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавирусной инфекции.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказали также заявления Международного валютного фонда о том, что мировая экономика в 2020 году может столкнуться с наихудшей рецессией со времен Великой депрессии. По оценке аналитиков фонда, падение глобального ВВП может составить 3%, в то время как в 2009 году он снизился всего на 0,1%.

"МВФ прогнозирует суровую экономическую зиму", - отмечает Хаяки Нарита из Mizuho Bank. Тем не менее, полагает он, инвесторы могут сосредоточить свое внимание и на "весенней" новости о том, что в следующем году экономика вырастет на 5,8%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов опустился на 0,86%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась соответственно на 1,2% и на 1,7%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:42 мск снизился на 0,54%.

Цена бумаг телекоммуникационной SoftBank Group падает на 2,2%, автопроизводителя Toyota Motor - на 0,2%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 0,3%.

Рынки Южной Кореи закрыты в среду в связи с парламентскими выборами.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:51 мск опустился на 0,25%, гонконгский Hang Seng - на 0,43%.

Народный банк Китая (центробанк страны) снизил ставку по однолетним кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 2,95% с 3,15% годовых, рассчитывая уменьшить стоимость заимствования для бизнеса в условиях распространения коронавируса.

Последний раз НБК менял ее в феврале: тогда ставка была снижена до 3,15% с 3,25% годовых. MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на loan prime rate (LPR), ставшую новым бенчмарком летом 2019 года.

Кроме того, НБК в среду влил 100 млрд юаней ($14,19 млрд) в банковскую систему в рамках программы MLF.

Значение фьючерса E-Mini на индекс Standard & Poor's 500 к 09:01 мск снизилось на 0,66%, на индекс NASDAQ 100 - на 0,55%, на индекс Dow Jones - на 0,6%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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