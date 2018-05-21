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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 8:36 21.05.2018 - 08:36

Токио. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в понедельник. Инвесторы положительно реагируют на новости о торговых переговорах США и Китая, но снижение цен на некоторые виды сырья сдерживает подъем на ряде рынков.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил 0,3%, поднявшись до 174,87 пункта.

Японский Nikkei 225 в понедельник вырос на 0,5%, тогда как более широкий индекс Topix снизился менее чем на 0,1%.

Гонконгский Hang Seng и китайский Shenzhen Composite подскочили на 1,1%, Shanghai Composite - на 0,7%.

Индийский Sensex опустился на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%.

В минувшие выходные представители США и КНР заявили об успехе очередного раунда переговоров, на этот раз проходивших в Вашингтоне. Как сказал вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, стороны согласились предпринимать меры, которые не допустили бы торговой войны между странами, включая противодействие росту торговых тарифов.

США и Китай "поставили торговую войну на паузу", заявил в воскресенье американский министр финансов Стивен Мнучин. По его словам, по итогам двусторонних переговоров Вашингтон и Пекин действительно отказались от идеи взаимного повышения торговых тарифов.

Япония в апреле увеличила экспорт и импорт меньше, чем рассчитывали аналитики. Стоимость экспорта выросла на 7,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после подъема на 2,1% в марте. Вместе с тем Япония в прошлом месяце увеличила импорт на 5,9% после снижения в марте на 0,6%.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем японского экспорта на 8,7%, импорта - на 9,8%.

Центральный банк Индонезии в понедельник обещал продолжить интервенции на рынках валют и облигаций, чтобы ослабить волатильность. Индонезийская рупия обновила минимум за 31 месяц в паре с долларом США на фоне общей распродажи валют emerging markets. На прошлой неделе ЦБ Индонезии поднял процентную ставку впервые с 2014 года.

Индонезийский индекс Jakarta Composite упал на 0,7% в понедельник.

В Шэньчжэне наиболее значительное повышение демонстрируют высокотехнологичные (+2,7%) и телекоммуникационные (+1,7%) компании. В том числе акции Tianjin Zhonghuan Semiconductors подорожали на 3,8%, Focus Media - на 1,9%, Bejing Bewinner Communications - на 2,1%.

В Гонконге сильнее всего выделяются производители и поставщики товаров и услуг для потребительского сектора (рост на 2% и 1,9% соответственно), а также сырьевые компании (обвал на 3,2%).

Акции китайской угольной компании China Shenhua Energy подешевели на 3,2% на торгах в Гонконге, Yanzhou Coal - на 2,2%, China Coal Energy - на 1,6%. Власти Китая объявили о намерении "вернуть цены на уголь к разумным пределам" после бурного роста в этом году, а некоторые электростанции уже сократили закупки угля по завышенным ценам.

Вместе с тем котировки бумаг крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP понизились на 0,4% на торгах в Сиднее, Rio Tinto - на 1%.

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