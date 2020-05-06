Этот контент был опубликован 6 мая 2020 г. 7:59

Токио. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду в основном повышаются благодаря укреплению ожиданий восстановления глобальной экономики после того, как ряд стран начал смягчать ограничения, введенные для сдерживания пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает MarketWatch.

Биржи Японии не работают, поскольку в стране продолжается череда выходных дней ("золотая неделя"). Также из-за праздника закрыты рынки Таиланда.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК увеличился на 0,01%, гонконгский Hang Seng поднялся на 1%.

Рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings растет в ходе торгов в Гонконге на 0,9%.

Вслед за подъемом стоимости нефти увеличиваются котировки акций нефтепроизводителей, включая CNOOC - на 2,5% и PetroChina - на 3,9%.

Южнокорейский индекс Kospi повышается на 1,6%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 0,9%. Бумаги производителя потребительской электроники LG Electronics подорожали на 0,2%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,9%.

Между тем австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился к 8:19 МСК на 0,35%.

Розничные продажи в Австралии в марте взлетели на 8,5% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют окончательные данные статуправления страны. Это рекордное повышение показателя, которое было обусловлено панической покупкой продуктов питания (+24%) и других товаров первой необходимости на фоне введения карантинных мер в стране.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Rio Tinto на уровне "A", прогноз - "стабильный". Котировки акций одной из ведущих горнодобывающих компаний мира снижаются на 0,9%.

Бумаги крупнейшего представителя данной отрасли BHP дешевеют на 0,8%.

В то же время растет цена акций нефтепроизводителей Santos и Beach Energy - соответственно на 1,2% и 2,1%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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