Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 14:11

Токио. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли на торгах в четверг.

Начавшийся недавно подъем мировых рынков на фоне признаков, что количество заражений и летальных исходов от коронавируса может быть близко к пиковым значениям в ряде наиболее пострадавших частей мира, компенсирует их падение, пишет MarketWatch.

"Рисковые активы продолжают расти на ощущениях, что мировая экономика откроется вновь быстрее, чем ожидалось", - отмечает эксперт AxiCorp Стивен Иннс.

В то же время давление на японский индикатор Nikkei 225 оказали слова председателя Банка Японии Харухико Куроды, который заявил о высокой степени неопределенности в отношении прогноза мировой экономики.

"Банк Японии будет внимательно следить за последствиями коронавируса и незамедлительно примет дополнительные меры смягчения политики в случае необходимости", - сказал он в четверг.

Позднее японский ЦБ ухудшил прогноз в отношении всех девяти региональных экономик страны в связи с тем, что пандемия коронавируса ударяет по производственному сектору и сфере услуг.

Председатель КНР Си Цзиньпин на состоявшемся накануне на заседании постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая заявил, что в связи с ухудшением обстановки с распространением инфекции за рубежом следует готовиться к тому, что негативное влияние этого фактора на ситуацию в КНР и на китайскую экономику будет усиливаться.

"Инфекция в мире продолжает распространяться, усиливаются риски падения мировой экономики, факторов нестабильности и неопределенности становится все больше", - сказал он.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 63 новых случая заражения коронавирусом, из них 61 - у людей, прибывших из-за рубежа, два - внутри страны (провинция Гуандун), сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Тем временем в Южной Корее за последние сутки выявлено 39 новых случаев заражения, сообщает Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC). Таким образом, общее число заболевших в стране составляет 10 тыс. 423 человека.

Банк Кореи по итогам заседания в четверг принял решение оставить ставку семидневного РЕПО (базовую процентную ставку в стране) на отметке 0,75% годовых.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился на 0,04%.

Лидерами падения стали акции FUJIFILM Holdings, потерявшие 7,08%, и West Japan Railway, которые подешевели на 5,4%. В лидерах роста - бумаги Suzuki Motor, которые укрепились на 7,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,37%, гонконгский Hang Seng - на 1,38%.

Акции Sands China подскочили на 7,03%, цена акций Galaxy Entertainment Group выросла на 6,3%. Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings подорожали на 1,66%.

Южнокорейский KOSPI прибавил 1,6%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 1%, акции другого представителя данной отрасли, SK Hynix, подорожали на 0,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 укрепился на 3,5%.

Цена бумаг горнодобывающей компании BHP увеличилась на 0,6%, Rio Tinto - на 0,15%. Котировки акций Commonwealth Bank of Australia выросли на 3,26%, National Australia Bank - на 4,76%.

ор вч бп*

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