Этот контент был опубликован 20 сентября 2019 г. 14:46

Токио. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в пятницу.

Позитивным фактором для рынков является возобновление переговоров о торговле между США и Китаем. В то же время усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке оказывает негативное влияние на настроения инвесторов.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific увеличился на 0,4%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix выросли соответственно на 0,16% и на 0,04%. По итогам недели оба индикатора прибавили по 0,4%.

Рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания в Японии (ключевой показатель инфляции, отслеживаемый центробанком страны) в августе составил 0,5% в годовом выражении после повышения на 0,6% месяцем ранее, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Цены без учета продуктов питания и энергоносителей увеличились на 0,6%, как и в июле. Общий показатель инфляции в Японии в прошлом месяце составил 0,3% против 0,5% в июле. Это минимальные темпы повышения цен за последние полгода.

Все три показателя совпали с ожиданиями аналитиков, сообщает Trading Economics.

Котировки акций производителя потребительской электроники Sony повысились на 0,6%, телекоммуникационной группы SoftBank - на 0,2%, автомобильной компании Toyota Motor - на 0,5%, интернет-компании Rakuten - на 3,9%.

На 0,8% выросла стоимость крупнейшего розничного продавцы одежды в Азии Fast Retailing.

Также подорожали бумаги банков, включая Mizuho Financial (+1%) и Mitsubishi UFJ Financial Group (+0,3%).

Китайский индекс Shanghai Composite увеличился на 0,24%.

В то же время гонконгский Hang Seng опустился на 0,13% - до минимума с 3 сентября. Падение по итогам недели составило 3,4% и стало самым значительным с 9 августа. С начала июля индикатор потерял 7,4%, что может стать самым существенным квартальным снижением за четыре года.

Народный банк Китая (НБК) в пятницу снизил ставку loan prime rate (LPR), ставшую новым бенчмарком месяц назад, до 4,2% годовых с 4,25%. Эта ставка отражает стоимость кредитов, предоставляемых китайскими банками первоклассным заемщикам сроком на один год. Ставка по пятилетним кредитам осталась на уровне 4,85%.

Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на торгах в Гонконге подешевели на 0,2%, страховщиков Ping An Insurance и AIA Group - соответственно на 0,6% и на 1,4%.

Значение южнокорейского индекса Kospi повысилось на 0,54%.

В том числе рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. выросла на 0,1%, автопроизводителя Kia Motors - на 1%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 за день увеличился на 0,2%.

При этом котировки бумаг горнодобывающей компании Fortescue Metals снизились на 1,3%, в то время как акции крупнейшего оператора супермаркетов страны Woolworths подорожали на 0,8%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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