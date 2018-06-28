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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 8:01 28.06.2018 - 08:01

Токио. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Большинство фондовых индексов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в среду, поскольку трейдеры скептически относятся к сигналам из Вашингтона о возможности менее жестких ограничений на инвестиции из США.

Валюты развивающихся стран Азии продолжают дешеветь, индекс MSCI Emerging Markets Currency падает четвертую сессию подряд, причем текущий квартал может стать для него худшим с июля-сентября 2015 года, сообщает агентство Bloomberg. Юань дешевеет самыми быстрыми темпами с 2015 года, когда Пекин проводил девальвацию.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific потерял 0,2%.

В среду советник президента США по экономике Лоуренс Кадлоу заявил, что решение отказаться от более жесткого подхода к торговым ограничениям не означает смягчение позиции в отношении Китая.

Гособлигации США стабилизировались после резких колебаний на сообщениях о том, что ЦБ Китая готов отказаться от покупок US Treasuries и даже сократить свои вложения в американские госбумаги. Китай является крупнейшим в мире держателем казначейских облигаций США.

Китайский Shanghai Composite снизился на 0,1%, как и Shenzhen Composite - на 0,1%. При этом гонконгский Hang Seng, завершивший торги накануне на минимуме за шесть месяцев, прибавил 0,2%. Ранее на этой неделе рынок материкового Китая перешел к "медвежьему" тренду - его падение с последнего пика, зафиксированного пять месяцев назад, превысило 20%.

Японский Nikkei 225 опустился менее чем на 0,1%, более широкий индекс Topix - на 0,4%.

Розничные продажи в Японии упали в мае на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, но выросли на 0,6% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали уменьшения первого показателя на 0,8% и повышения второго на 1,4%.

Автопроизводители Японии демонстрируют рост в четверг: Toyota прибавила 1,2%, Nissan - 0,2%, Honda - 0,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,3%. Устойчивость австралийских акций в июне подтолкнула аналитиков Morgan Stanley к улучшению их оценки до "на уровне рынка" с "ниже рынка".

Южнокорейский KOSPI упал на 1,2%. Из-за опасений американских ограничений в технологическом секторе лидерами снижения в Сеуле стали производители электроники и электрооборудования, в том числе Samsung Electronics потеряла 2,6% капитализации, SK Hynix - 2,4%.

Индонезийский фондовый индекс Jakarta Composite рухнул на 1,6%, а индонезийская рупия подешевела на 0,8%, до минимума с октября 2015 года, в ожидании решений центробанка страны. По оценкам экономистов, ЦБ Индонезии повысит ставки в третий раз за шесть недель, чтобы справиться с оттоком капитала из развивающихся стран и усилением инфляции.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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