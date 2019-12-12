Этот контент был опубликован 12 декабря 2019 г. 7:44

Токио. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются на торгах в четверг после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США не стала вносить изменений в денежно-кредитную политику, допустив при этом сохранение текущего уровня процентных ставок в течение всего 2020 года.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 1,4%, южнокорейский KOSPI - на 1,5%. В то же время китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%.

По итогам заседания, прошедшего 10-11 декабря, ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Решение FOMC совпало с прогнозами большинства аналитиков и участников рынка.

Комитет полагает, что нынешняя денежно-кредитная политика поддерживает рост экономической активности в стране, сильный рынок труда и инфляцию около целевого уровня в 2%. При этом из заявления была убрана фраза о сохраняющейся неопределенности в отношении экономического прогноза.

"Точечный график" (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов FOMC в отношении процентных ставок в будущем - указывает на высокую вероятность их сохранения на текущих уровнях в 2020 году. Только 4 из 17 руководителей предполагают возможность подъема ставки. В 2021 году предполагается всего одно увеличение стоимости кредитования.

В центре внимания участников рынка остаются торговые переговоры Вашингтона и Пекина с учетом приближающейся даты вступления в силу нового раунда пошлин на китайские товары в Штатах.

Президент США Дональд Трамп в четверг, как ожидается, проведет встречу с представителями США на торговых переговорах, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее советник по торговле Белого дома Питер Наварро заявил, что Трамп вскоре примет решение по торговому соглашению с Китаем и тарифам и объявит о нем. По словам экономического советника Белого дома Ларри Кадлоу, возможность введения пошлин, запланированного на 15 декабря, "остается на повестке дня".

Акции японских Sony и Tokyo Elektron подорожали на 1,2% и 4,9% соответственно. Цена бумаг Toyota Motor и Honda Motor снизилась на 0,5% и 1,1%

В Гонконге дорожают бумаги AAC Technologies (+2,5%), страховой компании AIA Group (+2,2%). Котировки бумаг China Overseas Land снижаются на 0,7%.

Акции южнокорейских Samsung Electronics и SK Hynix прибавили в цене соответственно 2,7% и 3,4%. Цена бумаг австралийских CSL и CBA снизилась на 1,1 и 0,7%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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