Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 7:48

Токио. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут на торгах в понедельник.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,3%, гонконгский Hang Seng растет на 0,05%, южнокорейский KOSPI - на 0,35%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,44%, в то время как китайский Shanghai Composite не демонстрирует изменений.

Внимание участников рынков остается сосредоточено на торговых противоречиях США и Китая.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу на прошлой неделе сказал, что стороны близки к заключению промежуточного торгового соглашения, однако администрация президента Дональда Трампа может передумать, если ее условия не будут выполнены.

"Сделка близка. Возможно, даже ближе, чем это было в середине ноября", - сказал он, добавив, что стороны общаются практически ежедневно.

По словам Кадлоу, никаких крайних сроков нет, но 15 декабря является "очень важной датой" в связи с планируемым Штатами повышением пошлин на очередную порцию китайских товаров.

Напряженность между США и Китаем усилилась после ужесточения позиции Вашингтона, касающейся политики Пекина в отношении Гонконга и Синьцзяна.

Опубликованные в понедельник статданные показали, что правительство Японии пересмотрело оценку роста ВВП в третьем квартале 2019 года с существенным повышением.

Согласно окончательным данным, японская экономика в июле-сентябре выросла на 1,8% в годовом выражении после подъема на 2% в предыдущем квартале.

Предварительная оценка указывала на подъем лишь в 0,2%, и эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали ее пересмотра до 0,6%.

В минувшие выходные стало известно, что объем китайского экспорта в ноябре неожиданно снизился по итогам четвертого месяца подряд на фоне ослабления глобального спроса, а также продолжающейся торговой войны с США.

Экспорт в долларовом выражении уменьшился на 1,1% год к году - до $221,74 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. Импорт неожиданно увеличился в ноябре впервые с апреля - на 0,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до $183,01 млрд.

Эксперты в среднем прогнозировали увеличение экспорта на 1% и снижение импорта на 1,8%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Валютные резервы Китая, крупнейшие в мире, в ноябре 2019 года сократились на $9 млрд (0,3%) и составили $3,096 трлн, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК, центробанк страны).

Консенсус-прогноз аналитиков предполагал менее существенное снижение - на $2 млрд, свидетельствуют данные Trading Economics.

В Японии в понедельник выросли бумаги производителей электроники: цена акций Sony повысилась на 1%, Keyence - на 2,1%, Fanuc - на 1%. Акции химкомпаний Asahi Kasei и Kao прибавили по 2,5%.

В Гонконге дорожают акции China Resources Land (+2,8%), PetroChina (+1,96%), Tencent Holdings (+0,5%), в Южной Корее выросли бумаги LG Display (+8,8%) и Samsung Electronics (+1,4%), в Австралии - Beach Energy (+5,2%) и Southern Cross Media Group (+5,1%).

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