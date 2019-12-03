Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 11:57

Токио. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снизились на торгах во вторник в связи с опасениями по поводу введения США пошлин на продукцию из ряда стран.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 снизился на 0,64%, южнокорейский KOSPI - на 0,38%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,19%, китайский Shanghai Composite опустился на 0,03%

Президент США Дональд Трамп заявил о возвращении пошлин на стальную и алюминиевую продукцию из Аргентины и Бразилии.

"С немедленным вступлением в силу, я восстановлю тарифы на всю сталь и алюминий, которые поставляются в США из этих стран (Бразилия и Аргентина - ИФ)", - сообщил Трамп в своем Twitter.

Президент высказал недовольство обесцениванием национальной валюты в этих странах, что делает их поставки в США более конкурентоспособными. Также Трамп призвал Федеральную резервную систему принять меры с тем, чтобы другие страны больше не могли пользоваться преимуществом сильного доллара, занижая курсы своих валют.

Кроме того, США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд в ответ на французский цифровой налог, "дискриминирующий" американские компании, говорится в докладе торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Торговое представительство опубликовало уведомление в Федеральном реестре с предварительным перечнем французских продуктов, которые могут облагаться тарифами, включая игристое вино, сыр, косметику и сумки.

Министр экономики и финансов Франции Брюно ле Мэр в ответ на это заявил, что угрозы со стороны США неприемлемы, и Европейский союз готов принять ответные меры.

Опубликованные во вторник окончательные данные об изменении ВВП Южной Кореи в третьем квартале указали, что рост экономики страны составил 2% в годовом выражении, как и сообщалось изначально. За аналогичный период в прошлом году ВВП вырос на 2,1%.

Во вторник также были подведены итоги заседания австралийского ЦБ. Резервный банк Австралии (RBA) сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,75% годовых после трех ее снижений с июня.

Акции японской SoftBank подешевели на 1,2%. Бумаги Nissan снизились на 1,47%, Fanuc - на 0,99%. В то же время котировки акций Nintendo выросли на 2,66% на сообщении о том, что игровая консоль Switch пользовалась большим спросом у американских покупателей в "Черную пятницу".

В Гонконге подорожали акции AAC (+2,22%) и Sunny Optical (+0,78%), в то время как бумаги CSPC Pharmaceutical и WH Group снизились на 1,35% и 2,21% соответственно.

В Южной Корее подешевели бумаги производителя микросхем SK Hynix (-2,24%) и акции Hyundai Heavy Industries (-0,43%).

В Австралии снизились бумаги Commonwealth Bank of Australia (-2,57%), Westpac (-1,26%) и National Australia Bank (-1,81%). Акции Santos подешевели на 0,6%, несмотря на то, что компания повысила целевой показатель добычи углеводородов в 2025 году на 20%, до 120 млн баррелей нефтяного эквивалента.

ор вч ав*

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