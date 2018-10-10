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Этот контент был опубликован 10 октября 2018 г. 11:57 10.10.2018 - 11:57

Лондон. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снижаются в ходе торгов в среду, однако итальянский рынок демонстрирует подъем вопреки общей тенденции.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:00 мск уменьшился на 0,2% - до 372,19 пункта, увеличив падение с начала октября до 2,9%. Наиболее значительное снижение демонстрируют сырьевые (-1,5%) и технологические (-1,3%) компании, тогда как в лидерах роста - телекоммуникации (+1,8%) и нефтегазовый сектор (+0,9%).

Британский индикатор FTSE 100 с открытия рынка опустился на 0,1%, германский DAX и испанский IBEX 35 - на 0,3%, французский CAC 40 - на 0,5%.

Итальянский FTSE MIB повысился на 0,1%.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил в среду о своей "абсолютной уверенности" в том, что спред доходности 10-летних госбумаги Италии и Германии не достигнет 400 базисных пунктов (б.п.), как того опасаются ряд экспертов. Вместе с тем министр финансов Италии Джованни Триа назвал рост доходности итальянских гособлигаций чрезмерным и не отражающим состояния итальянской экономики и бюджета.

Доходность 10-летних итальянских бондов в среду повысилась на 7,1 б.п., до 3,54%, спред с германскими бумагами расширился до 307 б.п. - максимума с 2013 года.

ВВП Великобритании в августе не изменился, тогда как экономисты в среднем ожидали его повышения на 0,1%. В июне-августе британская экономика выросла на 0,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Исходя из помесячных данных в III квартале эксперты рассчитывают на самый значительный подъем британского ВВП с 2016 года.

Рост промышленного производства Великобритании в августе превысил прогнозы: 0,2% относительно июля и 1,3% в годовом выражении (оценки - 0,1% и 1% соответственно). Значительный вклад в подъем внесла горнодобывающая отрасль, продемонстрировавшая рост на 2,1% относительно предыдущего месяца и на 3,5% по сравнению с августом 2017 года. Однако в перерабатывающей промышленности объем производства снизился на 0,2% относительно предыдущего месяца.

Акции LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton подешевели на 3,8% на торгах в Париже в среду, до минимума за шесть месяцев, несмотря на сильные данные о продажах в III квартале.

Вслед за LVMH в минус ушли и другие представители люксового сегмента: бумаги Kering SA потеряли в цене 5,3%, Hermes - 3,3%, Moncler - 5,1%. Аналитики в целом испытывают недоверие к сектору и считают котировки акций в нем завышенными.

Курс акций Fiat Chrysler Automobiles упал на 1,2% на торгах в Милане. По данным источников агентства Bloomberg, итало-американский концерн близок к продаже подразделения автокомпонентов компании Calsonic, принадлежащей инвестгруппе KKR.

Котировки ценных бумаг нефтедобывающих компаний повышаются вслед за ценами на нефть из-за опасений, связанных с неожиданным усилением урагана "Майкл" до 4-й категории из пяти. Как ожидается, ураган достигнет побережья Флориды позднее в среду. BP Plc и Royal Dutch Shell Plc прибавили по 0,6%, Total SA - 1,5%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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