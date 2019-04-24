Этот контент был опубликован 24 апреля 2019 г. 19:09

Лондон. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Большинство фондовых индексов стран Западной Европы снизились в среду, инвесторы реагируют на большое число корпоративных отчетностей и оценивают данные из Германии и Франции.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,09% - до 390,98 пункта. Ранее он повышался восемь сессий подряд (рекорд с октября 2017 года).

Двенадцать из девятнадцати отраслевых групп Stoxx 600 уменьшились по итогам торгов, в том числе подешевели акции банков и нефтепроизводителей.

Британский индикатор FTSE 100 за день уменьшился на 0,68%, французский CAC 40 - на 0,28%. Испанский IBEX 35 потерял 0,74%, итальянский FTSE MIB - 0,79%.

В то же время германский DAX повысился на 0,63%, несмотря на слабые экономические индикаторы.

Значение индекса доверия германских предпринимателей к экономике страны, рассчитываемого мюнхенским институтом экономических исследований IFO, в апреле неожиданно снизилось до 99,2 пункта по сравнению с пересмотренными 99,7 пункта в предыдущий месяц. Эксперты ожидали роста индикатора до 99,9 пункта с ранее объявленных 99,6 пункта.

Индекс оценки предпринимателями текущей ситуации в экономике Германии уменьшился до 103,3 пункта со 103,9 пункта, индекс ожиданий на будущее - до 95,2 пункта с 95,6 пункта.

Также в среду стало известно, что индекс бизнес-доверия к экономике Франции в апреле остался на отметке 105 пунктов. При этом аналитики не ожидали изменения с объявленного ранее мартовского уровня в 104 пункта. В перерабатывающей промышленности индикатор снизился до 101 пункта со 103 пункта.

Котировки акций HSBC Holdings в среду снизились на 0,7%, Banco Santander SA - на 1,6%, Deutsche Bank AG - на 0,4%.

Рыночная стоимость Total SA сократилась на 2,3%, Royal Dutch Shell Group - на 1,9%, Tullow Oil - на 3,9% и BP - на 2,1%.

"Ралли на рынках акций продолжается, при этом краткосрочные коррекции также вероятны на фоне повышенной волатильности", - полагает инвестиционный стратег Natixis Investment Managers Эсти Двек.

Акции Akzo Nobel подешевели на 3,7%. Голландская химическая компания резко сократила чистую прибыль в первом квартале, хотя и отчиталась об увеличении скорректированной операционной прибыли на 9%.

Цена акций Anglo American уменьшилась на 3,9% после того, как аналитики JPMorgan Chase ухудшили рекомендации для них до "нейтрального уровня" с "выше уровня рынка". Котировки акций других горнодобывающих компаний также снизились: Rio Tinto - на 1,8%, BHP - на 1,5%, Glencore - на 0,9%, Antofagasta - на 1,7%.

Кроме того, снизилась цена акций сталелитейных предприятий: ArcelorMittal - на 1,4%, Salzgitter - на 2,5%.

Котировки бумаг страховой компании Aviva опустились на 0,7% на новости об уходе в отставку главы ее британского подразделения Энди Биггза.

Между тем стоимость германской финтех-компании Wirecard подскочила на 8,5% после того, как японская SoftBank Group сообщила о приобретении доли в ней за 900 млн евро. Также компании договорились о долгосрочном партнерстве для продвижения бизнеса Wirecard на азиатских рынках.

Курс бумаг STMicroelectronics NV (STMicro) вырос на 2,9%. Крупнейший в Европе производитель полупроводников сократил чистую прибыль и выручку в прошлом квартале, однако спрогнозировал подъем продаж во втором квартале.

Капитализация Volvo AB увеличивается на 2,9%. Шведский концерн увеличил чистую прибыль в январе-марте благодаря росту продаж транспортных средств и сервисных контрактов. Вместе с тем объем заказов сократился из-за падения спроса на новые грузовики в Северной Америке.

Рыночная стоимость германской SAP SE, лидирующего мирового производителя программного обеспечения для управления предприятиями, взлетела на 12,6%, несмотря на чистый убыток по итогам прошлого квартала. Убыток был вызван единовременными списаниями, а скорректированная прибыль компании повысилась, как и выручка.

Цена акций Credit Suisse поднялась менее чем на 0,1%. Швейцарский банк увеличил чистую прибыль в первом квартале на фоне более сильных, чем ожидалось, показателей международного бизнеса в сфере управления активами состоятельных клиентов, а также подразделения операций на глобальных рынках.

Служба финансово-экономической информации

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