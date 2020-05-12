Этот контент был опубликован 12 мая 2020 г. 11:04

Лондон. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Европейские рынки акций преимущественно растут в ходе торгов во вторник, инвесторы следят за новостями о темпах распространения коронавируса и оценивают вероятность второй волны пандемии на фоне постепенного ослабления ограничений в ряде стран.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:32 МСК вырос на 0,2% - до 340,43 пункта.

Британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,41%, германский DAX - на 0,06%, испанский IBEX 35 - на 0,5%, итальянский FTSE MIB - на 0,8%. Французский CAC 40 снизился на 0,1%.

За сутки в административном центре китайской провинции Хубэй городе Ухане, который считается эпицентром распространения COVID-19, выявлены пять новых случаев вызываемой коронавирусом пневмонии, сообщил в понедельник провинциальный Комитет здравоохранения.

В минувшее воскресенье было объявлено о первом с 3 апреля случае заболевания в городе, больной находится в тяжелом состоянии.

Тем временем в Южной Корее зафиксированы 27 новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Мировые фондовые рынки отыграли примерно половину потерь после падения до рекордных минимумов в марте, однако устойчивость ралли остается под вопросом в связи с пессимистичными экономическими данными и отчетами компаний, пишет агентство Bloomberg.

"Возросший риск, касающийся торговых отношений США и Китая, и данные из стран, лидирующих по темпам распространения коронавируса, - это ложка дегтя в бочке меда для инвесторов, которые с нетерпением ждут быстрого возвращения к нормальной экономической обстановке", - говорит инвестиционный директор Aberdeen Standard Джеймс Эти.

Цена бумаг ThyssenKrupp падает на 12,5%. Германская промышленная группа отчиталась об увеличении убытка во втором финансовом квартале, при этом показатель оказался хуже ожиданий.

Акции ProSiebenSat.1 Media дорожают на 10% на сообщении о том, что инвесткомпания KKR приобрела долю в размере 5,2% в германской медиакомпании.

Котировки акций Vodafone Group растут на 6,4%. Британский оператор связи получил прибыль в финансовом году, завершившемся 31 марта.

Акции Allianz дешевеют на 2,8%. Чистая прибыль германской страховой компании в первом квартале текущего года упала на 28,9% из-за негативного влияния вспышки коронавируса.

Капитализация немецкой почтово-логистической компании Deutsche Post растет на 3,5%, хотя она отчиталась о падении чистой прибыли в два с половиной раза по итогам первого квартала 2020 года в условиях пандемии.

Акции Ryanair Holdings дорожают на 2,3%. Крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер намерен с 1 июля возобновить 40% рейсов, что покроет примерно 90% той маршрутной сети, которая действовала до кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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