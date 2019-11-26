Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 13:09

Токио. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Большинство фондовых индексов государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник выросли на позитивных новостях о ходе торговых переговоров между США и КНР.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific увеличился на 0,1%.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на переговорах с США по торговле, и торгпред Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стив Мнучин в телефонной беседе достигли договоренности о решении стоящих проблем, сообщило китайское министерство торговли.

В нем подчеркивается, что "стороны обсудили вопросы, вызывающие взаимные озабоченности, и достигли взаимопонимания по решению соответствующих проблем". Они "договорились о поддержании связи и контактов для решения остальных вопросов, касающихся заключения первого этапа соглашения (по торговле - ИФ)", отметило ведомство.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix по итогам торгов увеличились соответственно на 0,35% и на 0,16%. При этом значение Topix ранее в ходе торгов достигало максимума за 13 месяцев.

Акции производителя потребительской электроники Sony, подорожавшие на 2,7%, вошли в число лидеров роста.

Кроме того, стоимость Nintendo, выпускающей игровые консоли, повысилась на 0,7%, интернет-компании Rakuten - на 0,5%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 0,45%.

Между тем подешевели бумаги нефтепроизводителя Inpex - на 1,2%, телекоммуникационной группы SoftBank - на 0,9%, автопроизводителя Honda Motor - на 1,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite поднялся на 0,03%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,29%.

Цена акций китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding Ltd. подскочила на 6,7% на дебютных торгах после размещения на Гонконгской фондовой бирже. При открытии торгов во вторник котировки находились на уровне 187 гонконгских долларов ($23,9), в то время как размещение проходило по 176 долларов. В течение дня цена поднималась до 190,45 доллара, на закрытие составив 187,8 доллара.

Alibaba привлекла около 88 млрд гонконгских долларов ($11,3 млрд) по итогам размещения акций, которое стало крупнейшим в Гонконге за последние девять лет. Это также одно из крупнейших размещений в мире в этом году.

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings и страховщика AIA уменьшились на 0,9%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к концу сессии снизилось на 0,1%.

Цена акций автопроизводителей Kia Motors и Hyundai Motor опустилась на 1,7% и на 2% соответственно, производителя потребительской электроники LG Electronics - на 0,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 поднялся по итогам торгов на 0,83% вслед за финансовым сектором. Дневное повышение индекса стало максимальным с 15 ноября.

В число лидеров роста вошли акции Commonwealth Bank of Australia (CBA), крупнейшего банка страны по капитализации, подорожавшие на 1,1%, а также Westpac Banking - на 1,7%.

Глава Westpac Брайан Харцер объявил о намерении покинуть свой пост на фоне предъявленных банку обвинений в нарушении законодательства, направленного на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась на 0,1%, нефтепроизводителей Santos и Beach Energy - на 0,4% и на 1,7% соответственно.

Канадский оператор сети круглосуточных магазинов Alimentation Couche-Tard Inc. сделал предложение о покупке австралийской Caltex Australia Ltd. за 8,6 млрд австралийских долларов ($5,8 млрд), или по 34,5 доллара за акцию. Цена бумага Caltex во вторник взлетела на 13,4% - до рекордных 33,79 доллара.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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