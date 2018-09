Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 12:43 20.09.2018 - 12:43

Токио. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в четверг вслед за акциями финансовых компаний, несмотря на сохраняющиеся опасения из-за торговых споров США и Китая.

Положительное влияние на финансовый сектор оказывает повышение доходности US Treasuries: для 10-летних облигаций она превысила 3,08%, вновь приблизившись к максимуму за семь лет - 3,109%. Доходность 2-летних бондов США находится на самом высоком уровне за 10 лет, более 2,8%.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific повысился на 0,2%. Биржи Индии и Пакистана закрыты в четверг в связи с государственными праздниками.

Японский Nikkei 225 поднялся на 0,01%, более широкий Topix - на 0,11%, индикаторы остаются у самых высоких отметок за три месяца. Индекс финкомпаний, входящих в расчет Nikkei 225, прибавил 1,1%.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в четверг был переизбран председателем правящей Либерально-демократической партии Японии. Таким образом, он сохраняет за собой пост главы кабинета, который занимает с 2012 года.

Гонконгский индекс Hang Seng повысился на 0,3%, китайский Shanghai Composite и Shenzhen Composite опустились на 0,1%.

По данным агентства Bloomberg, Китай с октября планирует снизить ввозные пошлины на товары большинства торговых партнеров, чтобы облегчить ситуацию для внутренних потребителей в условиях торговой войны с США.

Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,7%, индонезийский Jakarta Composite - на 1%. Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,3% вслед за падением акций промышленных компаний и поставщиков потребительских товаров и услуг.

Новозеландский NZX 50 прибавил 0,2% на позитивных данных о росте ВВП. Экономика Новой Зеландии во втором квартале ускорила подъем до 1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и 2,8% в годовом выражении с 0,5% и 2,6% соответственно в первом квартале. Консенсус-прогнозы составляли 0,8% и 2,5%.

Бумаги финкомпаний Азии выросли в цене вслед за повышением доходности US Treasuries. Японские Sumitomo Mitsui и Nomura прибавили более 1,4%, южнокорейские Shinhan Financial и KB Financial - более 2,4%, китайский Industrial & Commercial Bank of China - 0,9%.

Котировки акций второй по величине горнодобывающей компании мира Rio Tinto поднялись на 3,6% на торгах в Сиднее. Rio Tinto в четверг обнародовала подробности о выкупе собственных акций на $3,2 млрд.

Курс ценных бумаг китайского стартапа Meituan Dianping, одним из основных акционеров которого является Tencent, подскочил на 6% на дебютных торгах. Приложение Meituan Dianping для смартфона обеспечивает пользователям доступ к широкому кругу сервисов - от заказа продуктов питания, услуг массажа и маникюра до бронирования туров и заказа такси.

Акции Tencent подорожали на 0,8% на торгах в Гонконге.

