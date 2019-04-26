Этот контент был опубликован 26 апреля 2019 г. 9:39

Токио. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снижаются, аналитики и участники торгов следят за продолжающимся сезоном корпоративной отчетности.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка снизился на 0,3%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:43 МСК опустились соответственно на 0,17% и на 0,07%.

Котировки акций Nintendo снижаются на 1,4% после того, как производитель игровых консолей и видеоигр дал очень консервативный прогноз на текущий фингод.

Кроме того, дешевеют бумаги производителя электроники Sony - на 0,7% и телекоммуникационной SoftBank Group - на 0,7%.

Между тем акции крупнейшей сети магазинов одежды в Азии Fast Retailing подорожали на 0,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:48 МСК снизился на 0,31%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на 0,2%.

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. растут на 0,2% на гонконгской бирже, девелопера Country Garden - на 1,1%.

Капитализация китайского производителя компонентов для электроники AAC Technologies увеличилась на 2,1%.

Между тем подешевели на 1,8% бумаги CNOOC. Крупнейшая по объемам добычи нефти и газа на шельфе компания Китая уменьшила выручку в первом квартале на 1,1%, поскольку сокращение добычи на зарубежных месторождениях и снижение цен на нефть нивелировало повышение нефтедобычи в стране.

Кроме того, на 1,8% падает стоимость HNA Group, владельца Hong Kong Airlines.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:04 МСК уменьшилось на 0,58%.

Акции автопроизводителя Hyundai Motor теряют в цене 1,5%.

Капитализация производителя полупроводников SK Hynix сократилась на 2%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 9:04 МСК потерял 0,01%.

В том числе снижается курс ценных бумаг нефтепроизводителя Beach Energy - на 0,9% и горнодобывающей Fortescue Metals - на 5,4%.

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