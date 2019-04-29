Токио. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник повышаются благодаря позитивным статданным из США, а также в преддверии очередного раунда торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином, сообщает MarketWatch.
Рост ВВП США в первом квартале составил 3,2% в пересчете на годовые темпы, свидетельствует предварительный отчет министерства торговли США. Аналитики в среднем прогнозировали 2,3%. Более сильный, чем ожидалось, подъем обусловлен сильными показателями во внешней торговле, которые помогли компенсировать замедление потребительских расходов.
В том числе благодаря этой новости американские фондовые индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы в пятницу.
Во вторник в Пекине возобновятся американо-китайские торговые переговоры. Китайскую сторону будет представлять вице-премьер Лю Хэ, делегацию из Вашингтона возглавят министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер.
Кроме того, внимание инвесторов на этой неделе сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы, а также комментариях руководства американского ЦБ по его итогам.
Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка в понедельник поднялся на 0,3%.
Японские биржи не работают в связи с длительными праздниками, торги возобновятся 7 мая.
Китайский индекс Shanghai Composite к 8:58 мск увеличился на 0,52%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на 0,91%.
Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. растут на 1,5% на гонконгской бирже, девелопера Country Garden - на 1,8%.
Капитализация китайского производителя компонентов для электроники AAC Technologies подскочила на 4,5%.
Акции страховщика Ping An Insurance подорожали на 4,6% в Шанхае и на 2,4% в Гонконге.
Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:13 мск выросло на 1,5%.
Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. повысилась на 2,7%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 1,3%.
Котировки акций автопроизводителя Hyundai Motor повышаются на 2,6%.
В то же время австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 9:13 мск потерял 0,41%.
В том числе снижается курс ценных бумаг нефтепроизводителя Beach Energy - на 0,9%.
Кроме того, дешевеют акции банков, включая Commonwealth Bank of Australia - на 0,5%, National Australia Bank - на 1,1%.
Служба финансово-экономической информации
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