Этот контент был опубликован 29 апреля 2019 г. 8:22

Токио. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник повышаются благодаря позитивным статданным из США, а также в преддверии очередного раунда торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином, сообщает MarketWatch.

Рост ВВП США в первом квартале составил 3,2% в пересчете на годовые темпы, свидетельствует предварительный отчет министерства торговли США. Аналитики в среднем прогнозировали 2,3%. Более сильный, чем ожидалось, подъем обусловлен сильными показателями во внешней торговле, которые помогли компенсировать замедление потребительских расходов.

В том числе благодаря этой новости американские фондовые индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы в пятницу.

Во вторник в Пекине возобновятся американо-китайские торговые переговоры. Китайскую сторону будет представлять вице-премьер Лю Хэ, делегацию из Вашингтона возглавят министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер.

Кроме того, внимание инвесторов на этой неделе сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы, а также комментариях руководства американского ЦБ по его итогам.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка в понедельник поднялся на 0,3%.

Японские биржи не работают в связи с длительными праздниками, торги возобновятся 7 мая.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:58 мск увеличился на 0,52%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на 0,91%.

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. растут на 1,5% на гонконгской бирже, девелопера Country Garden - на 1,8%.

Капитализация китайского производителя компонентов для электроники AAC Technologies подскочила на 4,5%.

Акции страховщика Ping An Insurance подорожали на 4,6% в Шанхае и на 2,4% в Гонконге.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:13 мск выросло на 1,5%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. повысилась на 2,7%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 1,3%.

Котировки акций автопроизводителя Hyundai Motor повышаются на 2,6%.

В то же время австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 9:13 мск потерял 0,41%.

В том числе снижается курс ценных бумаг нефтепроизводителя Beach Energy - на 0,9%.

Кроме того, дешевеют акции банков, включая Commonwealth Bank of Australia - на 0,5%, National Australia Bank - на 1,1%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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