Токио. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду, в основном, снижаются в ожидании встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках саммита G20 на этой неделе.
Между тем американские чиновники охладили ожидания, связанные с этой встречей, отметив, что Вашингтон пока не готов отступиться от своих требований по экономическим реформам в Китае, сообщает агентство Bloomberg. Представители КНР на этой неделе заявляли, что для успеха переговоров обе стороны должны быть готовы к компромиссу, однако США пока придерживаются жесткой линии.
Кроме того, выступления сразу нескольких представителей Федеральной резервной системы, состоявшиеся во вторник, снизили ожидания сокращения процентных ставок в США в июле, отмечает MarketWatch.
Так, глава Федрезерва Джером Пауэлл сказал, что ЦБ продолжает мониторить экономическую ситуацию на предмет признаков ослабления и пока занимает выжидательную позицию в плане снижения процентных ставок. Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард сообщил, что он не поддерживает действия в отношении ставки на следующем заседании в июле.
При этом фьючерсы указывают на то, что представители Уолл-стрит в настоящее время полностью уверены в том, что руководство Федрезерва пойдет на сокращение стоимости кредитования по итогам ближайшей встречи.
Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка опустился на 0,4%.
Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:55 МСК уменьшились соответственно на 0,59% и на 0,62%.
В число лидеров снижения котировок входят, в частности, акции автомобильных компаний: Toyota Motor (-0,7%) и Honda Motor (-0,4%).
Бумаги телекоммуникационной компании SoftBank Group дешевеют на 1,6%, крупнейшей сети магазинов одежды в Азии Fast Retailing - на 1,2%.
Китайский индекс Shanghai Composite к 9:02 МСК потерял 0,3%, в то время как гонконгский Hang Seng увеличился на 0,14%.
Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. снизились на 0,2% на торгах в Гонконге.
При этом акции производителя компонентов для электроники Sunny Optical Technology Group дорожают на 2,1%.
Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:17 МСК уменьшилось на 0,02%.
Акции автомобильной компании Hyundai Motor дешевеют на 0,7%, производителя электроники LG Electronics - на 1,4%.
Между тем капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. выросла на 0,2%.
Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 9:17 МСК опустился на 0,17%.
Наиболее сильно дешевеют акции одного из крупнейших банков страны Australia & New Zealand Banking Group (-0,9%).
Цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP снижается на 0,1%.
Служба финансово-экономической информации
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