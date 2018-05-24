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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 8:30 24.05.2018 - 08:30

Токио. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Большинство фондовых индексов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в четверг, в лидерах падения - автомобилестроительные компании, поскольку, по данным СМИ, администрация президента США Дональда Трампа готовит пошлины в размере 25% на импорт автомобилей.

Сохраняются опасения, связанные с китайско-американскими торговыми отношениями.

Кроме того, рынки акций Азии реагируют на протокол майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), в котором содержится как сигнал на июньское повышение процентной ставки, так и напоминание, что американский ЦБ не собирается ускорять темпы нормализации денежно-кредитной политики.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific потерял 0,3%.

Японский Nikkei 225 упал на 1,1%, более широкий индекс Topix - на 1,2%.

Гонконгский Hang Seng опустился на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%.

Индийский Sensex вырос на 0,5%, южнокорейский KOSPI - на 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 почти не меняется.

Рынок акций Индонезии, опустившийся в понедельник до минимума за 11 месяцев, восстанавливается третий день подряд, в четверг основной фондовый индекс подскочил на 2,4%. Будущий глава Банка Индонезии обещал стабилизировать нацвалюту и сделать финансовую стабильность приоритетом денежно-кредитной политики.

ВВП Сингапура увеличился в первом квартале на 4,4% в годовом выражении после подъема на 3,6% кварталом ранее. Темпы повышения были сильнее ожиданий рынка - средний прогноз составлял 4,3%.

Рост экспорта и импорта Новой Зеландии ускорился в апреле до 7,3% и 15,1% соответственно, а профицит торгового баланса подскочил втрое и превзошел ожидания рынка.

Розничные цены в Макао в январе-марте увеличились самыми быстрыми темпами за более чем четыре года - на 23% в годовом выражении после повышения на 14,9% в четвертом квартале.

ЦБ Южной Кореи в четверг оставил базовую процентную ставку на уровне 1,5%, как и ожидалось, и отметил уверенную тенденцию южнокорейской экономики к росту, сохранение благоприятных сигналов о потребительском секторе и экспорте.

Бумаги японских автоконцернов Toyota и Honda подешевели на 3,2%, Mazda - на 5,2%.

Курс акций индийской Tata Motors, накануне сообщившей о сокращении прибыли вдвое в январе-марте, рухнул на 5,3%.

Вместе с тем ослабление опасений, связанных с нефтяной отраслью и угольным сектором Китая привело к росту котировок акций соответствующих компаний в Гонконге, в том числе China Shenhua Energy - на 2,7%, PetroChina - на 1,1%, Sinopec - на 2,7%.

Также на торгах в Гонконге активно дорожают бумаги двух подразделений Alibaba, курс акций Alibaba Pictures взлетел на 39%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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