Токио. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу не демонстрируют единой динамики, инвесторы оценивают усиление напряженности на Ближнем Востоке и другие геополитические риски.
Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка опустился на 0,1%.
Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:58 МСК увеличились соответственно на 0,35% и на 0,31%.
В число лидеров подъема котировок входят, в частности, акции производителя бытовой электроники Sony (+3,1%), а также телекоммуникационной NTT DoCoMo (+0,8%).
Также дорожают бумаги автомобильных компаний: Toyota Motor (+0,45%), Honda (+0,1%) и Mazda (+0,2%).
Кроме того, продолжающееся повышение цен на нефть способствует росту стоимости акций нефтепроизводителей, в частности, Inpex (+1,2%).
Бумаги телекоммуникационной компании SoftBank Group дорожают на 0,2%, крупнейшей сети магазинов одежды в Азии Fast Retailing - на 1,7%.
Китайский индекс Shanghai Composite к 9:03 МСК потерял 0,51%, в то время как гонконгский Hang Seng снизился на 0,60%.
В число лидеров снижения в Гонконге входят акции страховщика AIA Group, которые подешевели на 1,1%, а также банка HSBC (-0,4%).
Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. снизились на 0,8%, производителя компонентов для электроники Sunny Optical Technology Group - на 2,1%.
В то же время дорожают акции представителей нефтяной отрасли, в том числе PetroChina (+1,4%) и CNOOC (+0,7%).
Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:23 МСК уменьшилось на 0,51%.
Акции автомобильной компании Hyundai Motor дешевеют на 0,7%, производителя электроники LG Electronics - на 1,7%.
Между тем капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. выросла на 0,3%.
Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов увеличился на 0,18%.
Лидером подъема выступили бумаги металлургической компании South32, подорожавшие на 3,6%.
Кроме того, подорожали акции нефтепроизводителей, включая Beach Energy (+0,3%), Oil Search (+ 1,6%) и Woodside Petroleum (+2%).
Служба финансово-экономической информации
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