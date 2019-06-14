Этот контент был опубликован 14 июня 2019 г. 8:31

Токио. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу не демонстрируют единой динамики, инвесторы оценивают усиление напряженности на Ближнем Востоке и другие геополитические риски.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка опустился на 0,1%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:58 МСК увеличились соответственно на 0,35% и на 0,31%.

В число лидеров подъема котировок входят, в частности, акции производителя бытовой электроники Sony (+3,1%), а также телекоммуникационной NTT DoCoMo (+0,8%).

Также дорожают бумаги автомобильных компаний: Toyota Motor (+0,45%), Honda (+0,1%) и Mazda (+0,2%).

Кроме того, продолжающееся повышение цен на нефть способствует росту стоимости акций нефтепроизводителей, в частности, Inpex (+1,2%).

Бумаги телекоммуникационной компании SoftBank Group дорожают на 0,2%, крупнейшей сети магазинов одежды в Азии Fast Retailing - на 1,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:03 МСК потерял 0,51%, в то время как гонконгский Hang Seng снизился на 0,60%.

В число лидеров снижения в Гонконге входят акции страховщика AIA Group, которые подешевели на 1,1%, а также банка HSBC (-0,4%).

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. снизились на 0,8%, производителя компонентов для электроники Sunny Optical Technology Group - на 2,1%.

В то же время дорожают акции представителей нефтяной отрасли, в том числе PetroChina (+1,4%) и CNOOC (+0,7%).

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:23 МСК уменьшилось на 0,51%.

Акции автомобильной компании Hyundai Motor дешевеют на 0,7%, производителя электроники LG Electronics - на 1,7%.

Между тем капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. выросла на 0,3%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов увеличился на 0,18%.

Лидером подъема выступили бумаги металлургической компании South32, подорожавшие на 3,6%.

Кроме того, подорожали акции нефтепроизводителей, включая Beach Energy (+0,3%), Oil Search (+ 1,6%) и Woodside Petroleum (+2%).

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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