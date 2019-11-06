Этот контент был опубликован 6 ноября 2019 г. 18:24

Лондон. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно завершили торги в среду ростом, трейдеры продолжали следить за новостями, касающимися торговых разногласий США и Китая, и анализировать корпоративную отчетность.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 0,2% и составил 405,07 пункта.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,12%, германский DAX - на 0,24%, французский CAC 40 прибавил 0,34%, итальянский FTSE MIB - 0,04%. Испанский IBEX 35 снизился на 0,1%.

По сообщениям СМИ, Пекин хочет отмены введенных США в сентябре 15%-ных импортных пошлин в рамках первой фазы торгового соглашения. Однако не ясно, согласится ли американская сторона на это.

Опубликованные в среду статданные показали, что рост заказов промпредприятий Германии в сентябре сильно превзошел прогноз.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в сентябре подскочил на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики страны. Подъем показателя существенно превзошел средний прогноз аналитиков, составлявший 0,1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем окончательное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI) в еврозоне, публикуемого IHS Markit, в октябре составило 50,6 пункта по сравнению с предварительным значением в 50,2 пункта и сентябрьским показателем в 50,1 пункта.

Значение индекса для производственного сектора было пересмотрено до 45,9 пункта с 45,7 пункта. Индикатор для сектора услуг составил 52,2 пункта против предварительного значения в 51,8 пункта.

Акции германской adidas AG подешевели примерно на 5,4%. Второй по величине в мире производитель спортивных товаров сократил чистую прибыль в третьем квартале на 1,8%, что частично обусловлено изменением стандартов бухгалтерской отчетности.

Стоимость бумаг Bayerische Motoren Werke (BMW) снизилась на 1%, хотя немецкий автопроизводитель зафиксировал существенный рост прибыли в третьем квартале.

Бумаги Alstom прибавили в цене 0,4%. Французская компания, производящая подвижной состав и оборудование для железнодорожной инфраструктуры, отчиталась о росте выручки за первое полугодие.

Акции Hannover Re снизились на 3,4%, хотя перестраховочная компания увеличила чистую прибыль в третьем квартале в два раза и улучшила годовой прогноз.

Котировки акций Barry Callebaut снизились на 1,8%. Швейцарский производитель шоколада отчитался о выручке за минувший финансовый год, которые не оправдали ожиданий аналитиков.

Бумаги Societe Generale выросли на 3,4%, несмотря на то, что чистая прибыль французского банка в третьем квартале упала более чем на треть, что оказалось хуже ожиданий аналитиков.

Бумаги Ahold Delhaize подорожали на 5%. Голландская сеть супермаркетов увеличила чистую выручку за счет активных онлайн-продаж.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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