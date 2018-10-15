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Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 18:39 15.10.2018 - 18:39

Лондон. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Большинство фондовых индексов Западной Европы выросли в понедельник после сильного падения по итогам прошлой недели. Инвесторы пытались не обращать внимания на глобальную торговую напряженность, неопределенность вокруг Brexit и бюджетов ряда стран ЕС, включая Италию, сообщает Dow Jones.

Правительства стран Евросоюза, включая Италию, должны представить Еврокомиссии проекты бюджета на следующий год до полуночи (1:00 мск 16 октября).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов поднялся на 0,1% и составил 359,13 пункта. Лидерами роста стали телекоммуникационные и нефтегазовые компании.

Британский индикатор FTSE 100 повысился на 0,5%, германский DAX - на 0,8%, итальянский FTSE MIB - на 0,2%. Вместе с тем французский CAC 40 снизился менее чем на на 0,1%, швейцарский SWISS - на 0,1%.

"Вспышка страха, наблюдавшаяся на прошлой неделе, слабеет, хотя и не так быстро, как она возникла", - отметил аналитик IG Крис Бошам.

Торги на Франкфуртской фондовой бирже начались с задержкой из-за технических проблем. Это второй подобный сбой на Deutsche Boerse в текущем году.

Великобритании и Европейскому союзу в воскресенье не удалось достичь принципиального соглашения об условиях Brexit. Однако премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник заявила парламенту, что ЕС и Лондон все еще могут достичь сделки по Brexit.

Стороны рассчитывали снять основные остающиеся разногласия до саммита ЕС, который начнется в среду, чтобы в ходе него согласовать окончательные условия. При отсутствии договоренностей Брюссель может отказаться от проведения планировавшегося на ноябрь специального саммита по Brexit.

Курс акций нефтесервисной Saipem вырос на 2,1%, нефтегазовых Tullow Oil, Total и OMV - более чем на 1%.

Котировки акций золотодобывающей Randgold выросли на 5,2% вслед за повышением цен на золото.

В число компаний, акции которых продемонстрировали наибольшее снижение котировок в понедельник, вошли медицинский холдинг ConvaTec (-33,1%), аэрокосмическая корпорация Airbus (-2,4%).

Цена бумаг Greencore Group Plc упала на 8,9%. Ирландский поставщик полуфабрикатов договорился о продаже проблемного американского бизнеса за $1,1 млрд обратно бывшему его владельцу Hearthside Food Solutions через два года после приобретения.

Во Франции продолжили дешеветь акции производителей предметов класса "люкс", включая LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - на 0,8%, Kering - на 2,3%, Hermes International - на 0,9%.

В то же время курс ценных бумаг NEX Group Plc вырос на 4%. Крупнейший мировой оператор фьючерсных бирж CME Group получил одобрение на сделку по покупке NEX за 3,9 млрд фунтов стерлингов со стороны антимонопольного подразделения министерства юстиции США и британского Управления по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (FCA). Стороны планируют закрыть сделку до конца 2018 года.

Служба финансово-экономической информации

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