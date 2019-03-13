Этот контент был опубликован 13 марта 2019 г. 10:44

Лондон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Большинство фондовых индексов Западной Европы вяло растут в среду в надежде на большую ясность вокруг процесса выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit) после очередного голосования в британском парламенте.

Вместе с тем участников рынка тревожат сигналы о торможении роста мировой экономики и неровном ходе американо-китайских торговых переговоров.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:17 МСК увеличился на 0,21%, до 374,02 пункта. Ритейлеры входят в число лидеров падения из-за разочаровывающих финансовых результатов Industria de Diseno Textil SA (Inditex, владелец брендов Zara, Bershka, Oysho) и Adidas AG.

Британский индекс FTSE 100 поднялся менее чем на 0,1%, французский CAC 40 - на 0,3%, итальянский FTSE MIB - на 0,1%. Германский DAX и испанский IBEX 35 потеряли менее 0,1%.

Палата общин британского парламента вновь проголосовала против соглашения по Brexit, заключенного премьер-министром Терезой Мэй с Брюсселем. "Против" сделки высказался 391 член парламента, на 149 депутатов больше, чем голосовали "за" нее. В прошлый раз - в середине января - сделка провалилась с разницей в 230 голосов.

В среду парламентариям в Вестминстере предстоит провести голосование по вопросу о возможности выхода страны из ЕС без соглашения. Если законодатели проголосуют против этого, то в четверг состоится голосование по вопросу отсрочки Brexit.

Как пишет агентство Bloomberg, провал правительственного соглашения повышает шансы на повторный референдум о Brexit, хотя пока ни правящая партия, ни оппозиция не поднимали этот вопрос.

Котировки ценных бумаг Inditex упали на 4,8%, поскольку рост прибыли замедлился до минимума за пять лет. К тому же акционеры сочли, что от увеличения доли прибыли, направляемой на дивиденды, с 50% до 60% выиграет преимущественно миллиардер - основатель компании Амансио Ортега.

Рыночная стоимость adidas AG уменьшилась на 5,3% после того, как компания объявила, что ожидает замедления роста выручки в текущем году.

Курс акций англо-чешского разработчика ПО Avast Plc упал на 4,9% на торгах в Лондоне, поскольку годовая выручка оказалась слабее ожиданий рынка. Кроме того, Avast объявила о смене гендиректора: нынешний CEO Винсент Стеклер уйдет в отставку в 2019 году, его сменит Ондржей Влчек, который сейчас возглавляет подразделение потребительских решений.

Германская E.ON потеряла 1,4% капитализации на торгах в среду. Компания рассчитывает на близкое к нулю изменение прибыли в 2019 году, скорректированная EBIT составит от 2,9 млрд евро до 3,1 млрд евро по сравнению с 3 млрд евро в 2018 году.

Показатель горнорудных и металлургических компаний в рамках Stoxx 600 поднялся на 0,4% на фоне роста цен на большинство цветных металлов, особенно цинк. Котировки акций BHP повысились на 0,8% на торгах в Лондоне, Rio Tinto - на 0,4%, Glencore и Antofagasta - на 0,7%.

Бумаги футбольного клуба "Ювентус" дорожают рекордными темпами, более чем на 15%, после хет-трика Роналду в матче с "Атлетико", который вывел "Ювентус" в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Цена акций Volkswagen AG повысилась на 0,5%. Германская автомобилестроительная компания объявила о сокращении от 5 тыс. до 7 тыс. рабочих мест к 2023 году, чтобы повысить рентабельность.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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