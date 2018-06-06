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Этот контент был опубликован 6 июня 2018 г. 11:57 06.06.2018 - 11:57

Лондон. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно поднимаются в ходе торгов в среду, инвесторы оценивают корпоративные новости и готовятся к заседанию Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится на следующей неделе.

Как заявил в среду главный экономист ЕЦБ Петер Прат, предстоящее заседание станет решающим для определения сроков сворачивания программы выкупа активов объемом 2,5 трлн евро.

"Очевидно, что на следующей неделе руководство ЕЦБ должно дать оценку того, является ли прогресс достаточным для постепенного сокращения программы покупки активов", - отметил он.

Еще одним аргументом в пользу того, чтобы озвучить решение в июне, может стать тот факт, что по итогам этого заседания центробанк обнародует обновленные макроэкономические прогнозы. Если прогнозы будут улучшены, ЕЦБ может выразить оптимизм по поводу восстановления экономики еврозоны и отметить, что она достаточно окрепла, чтобы обойтись без дополнительных стимулов.

"Программа покупки активов продлится как минимум до сентября, и руководству ЕЦБ нужно использовать эту возможность для того, чтобы сигнализировать, окончится все в сентябре, или они хотят продлить ее еще ненадолго, - сказал старший рыночный аналитик Markets.com Нил Уилсон. - Оставлять рынок в неведении до июля недопустимо".

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:30 МСК вырос на 0,16% - до 387,49 пункта.

Британский фондовый индикатор FTSE 100 увеличился на 0,4%, французский CAC 40 - на 0,2%, германский DAX - на 0,55%. Испанский IBEX 35 прибавил 0,75%.

Итальянский FTSE MIB упал почти на 1% на опасениях, что в условиях высокого уровня госдолга правительству страны будет сложно найти покупателей для своих гособлигаций после прекращения покупки госбумаг со стороны ЕЦБ. Госдолг Италии превышает 130% ее ВВП.

Акции ирландского производителя бумажной упаковки Smurfit Kappa дорожают на 2,5% после того, как американская International Paper Co. отказалась от планов по приобретению конкурента за 8,9 млрд евро.

Цена бумаг BHP растет на 1,4% на информации от источников, что компания получила предложения о покупке ее сланцевых активов в США. В числе претендентов на приобретение называются нефтяные гиганты BP и Chevron, стоимость активов оценивается в $7-9 млрд.

Капитализация Repsol увеличилась на 3,5%. Испанская нефтекомпания сообщила о планах увеличить дивидендные выплаты в 2019 и 2020 годах до 95 евроцентов и 1 евро на акцию соответственно.

Котировки акций британского ритейлера WH Smith Plc увеличиваются на 5,6%. Компания отчиталась о росте продаж на 4% за 13 недель по 2 июня.

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