Этот контент был опубликован 11 марта 2019 г. 10:19

Лондон. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Большинство фондовых индексов Западной Европы растут в понедельник в надежде на большую ясность вокруг процесса выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit).

Во вторник, 12 марта, в парламенте Британии пройдет голосование по предложенному правительством плану о выходе из Евросоюза, при этом ожидается, что парламентарии в очередной раз заблокируют сделку с Брюсселем.

В случае еще одного провала парламент 13 марта еще раз проголосует по выдвинутому лейбористами вотуму недоверия премьер-министру Терезе Мэй, лидеру консерваторов.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 в ходе торгов увеличился на 0,23%, до 371,42 пункта.

Британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,7%, французский CAC 40 - на 0,1%, германский DAX - на 0,2%. Между тем испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB снизились примерно на 0,1%.

"Участники рынка будут внимательно отслеживать любые комментарии о ситуации с Brexit перед важным завтрашним голосованием", - заявил аналитик фондового рынка из TFS Derivatives Стефан Эколо.

В понедельник были обнародованы довольно слабые данные о промышленном производстве Германии: показатель упал на 0,8% в январе по сравнению с декабрем вместо ожидавшегося роста на 0,5% и сократился на 3,3% в годовом выражении, как и прогнозировали аналитики.

Вместе с тем ежемесячный опрос Банка Франции показал, что в текущем квартале не ожидается существенного усиления роста французской экономики, подорванного в октябре-декабре протестами "желтых жилетов". Банк Франции снизил прогноз роста ВВП в I квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами с 0,4% до 0,3%.

Индекс европейских нефтегазовых компаний Stoxx 600 Oil & Gas поднялся на 0,6% на сообщениях о том, что Саудовская Аравия в апреле сохранит добычу нефти ниже уровня, согласованного в рамках ОПЕК+. Как заявил агентству саудовский чиновник, знакомый с планами королевства, нефтедобыча второй месяц подряд останется значительно ниже 10 млн баррелей в сутки.

Показатель горнорудных и металлургических компаний в рамках Stoxx 600 поднялся на 0,9% на фоне роста цен на большинство цветных металлов, особенно цинк. Котировки акций BHP и Rio Tinto повысились на 0,9% на торгах в Лондоне, Glencore - на 1,7%.

Цинк на торгах в Лондоне подорожал на 2%, медь и никель - на 0,4%, алюминий - на 0,1%.

Финансовый сектор остается в центре внимания трейдеров на слухах о возможных переговорах Deutsche Bank и Commerzbank о слиянии. При этом акции Deutsche Bank подорожали на 1,3% в ходе торгов в понедельник, Commerzbank - на 3,9%.

Курс акций британской финкомпании Charter Court Financial Services Group Plc подскочил на 8,7%, OneSavings Bank Plc - на 10,5%. Компании в понедельник подтвердили, что ведут переговоры о слиянии.

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