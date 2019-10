Лондон. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снижаются в ходе сессии во вторник, инвесторы ждут возобновления торговых переговоров Вашингтона и Пекина, при этом надежды рынка на существенный прогресс ослабли.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:34 МСК снизился на 0,6%, до 380,6 пункта.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,03%, французский CAC 40 опустился на 0,68%, немецкий DAX - на 0,73%. Итальянский FTSE MIB потерял 0,75%, испанский IBEX 35 - 0,84%.

Американо-китайские переговоры возобновятся в Вашингтоне в четверг. Между тем участников рынка обеспокоили новости о введении США санкций против китайских организаций, которые ослабляют надежды на урегулирование торговых противоречий между двумя странами.

Министерство торговли США внесло 28 китайских организаций в "черный список" за причастность к нарушениям прав уйгуров и других представителей мусульманского меньшинства в КНР.

Под санкции, в частности, подпали крупнейшие производители систем видеонаблюдения и распознавания лиц, включая Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Megvii Technology Inc. и SenseTime Group Ltd.

Включение компании в "черный список" означает, что американским компаниям запрещено продавать ей услуги и товары без специальной лицензии. Ранее в этот список попал производитель телекоммуникационного оборудования и электроники Huawei Technologies, одна из крупнейших китайских компаний.

Расширение санкционного списка, по словам аналитиков, может затруднить переговоры между США и Китаем, которые должны возобновиться в Вашингтоне на этой неделе, хотя американские власти и отрицают какую-либо связь санкций с переговорами.

Опубликованные во вторник статданные указали на неожиданный рост промпроизводства в Германии в августе.

Объем промышленного производства в Германии в августе 2019 года увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики и труда ФРГ. Аналитики в среднем ожидали сокращения на 0,1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Стоимость акций Qiagen NV, выпускающей инструменты для медицинской диагностики, упала на 20%, поскольку компания сообщила, что ее продажи в третьем квартале будут ниже, чем изначально ожидалось.

Акции Wirecard дешевеют на 3,1%, несмотря на то, что германская финтех-компания улучшила долгосрочный прогноз финансовых показателей.

Бумаги LSE теряют в цене 4,97%. Оператор гонконгской биржи Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) отказался от планов слияния с Лондонской фондовой биржей, руководство которой ранее отвергло эту сделку.

Котировки акций easyJet снижаются на 7,4%, хотя британский бюджетный авиаперевозчик получил хорошие результаты в четвертом квартале, что позволяет компании ожидать доналоговую прибыль по итогам всего 2019 фингода в диапазоне, который попадает в верхнюю часть ранее сделанного прогноза прибыли.

