Большинство фондовых индексов Европы снижаются после рождественского перерыва

Этот контент был опубликован 27 декабря 2018 г. 11:00

Лондон. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Большинство фондовых индексов Западной Европы снижаются в четверг после рождественского перерыва.

С одной стороны, рекорд Уолл-стрит за последние восемь лет, зафиксированный в среду, поддерживает фондовый рынок Европы. С другой стороны, приостановка работы правительства США, длительность которой остается непредсказуемой, отрицательно сказывается на доверии инвесторов.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился в ходе торгов 27 декабря на 0,2% - до 334,46 пункта. По итогам текущего года индикатор, вероятно, продемонстрирует самое значительное падение с 2008 года: к четвергу он потерял 14,1%.

Большинство европейских бирж были закрыты 24, 25 и 26 декабря в связи с рождественскими празднованиями и возобновили торги в полном объеме торги лишь в четверг.

Британский индекс FTSE 100 и испанский IBEX опустились на 0,2%, германский DAX - на 0,8%. Французский CAC 40 вырос на 0,5%.

Итальянский фондовый индекс FTSE MIB упал на 1%, до минимума за более чем два года.

Итальянские гособлигации дешевеют - трейдеры готовятся к последним аукционам министерства финансов Италии в уходящем году. В четверг Итали планирует продать 2-летние бонды с нулевым купоном на 2 млрд евро, в пятницу - бумаги со сроками обращения 5 и 10 лет на 5 млрд евро. Доходность 10-летних гособлигаций Италии поднялась на 4 базисных пункта - до 2,87%.

Розничные продажи Испании выросли в ноябре на 1,4% в годовом выражении после повышения на 2,1% месяцем ранее. Динамика показателя соответствовала ожиданиям рынка.

Акции французской инфраструктурной группы Vinci SA подорожали на 0,9%. Ее подразделение Vinci Airports объявило о предстоящей покупке мажоритарной доли участия в компании Gatwick Airport Limited, управляющей аэропортом Гатвик, вторым по величине в Лондоне.

Ритейлеры Европы входят в число лидеров роста - отраслевой индекс прибавил 0,6%. По оценкам Mastercard, предрождественские розничные продажи в США увеличились в этом году самыми быстрыми темпами за шесть лет. Курс акций британской Tesco поднялся на 1,6%, Next - на 1,2%, французской Carrefour - на 0,8%.

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