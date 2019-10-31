Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 10:55

Лондон. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы государств Западной Европы преимущественно снижаются в ходе торгов в четверг, участники рынка оценивают итоги октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и новую порцию отчетов компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:21 мск потерял 0,45% и составил 396,89 пункта.

Германский индекс DAX опустился на 0,64%, британский FTSE 100 на - 0,72%, французский CAC 40 - на 0,51%. Испанский IBEX 35 снизился на 0,59%, в то время как итальянский FTSE MIB подрос на 0,04%.

Федрезерв понизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до диапазона от 1,5% до 1,75% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 29-30 октября. Решение FOMC совпало с прогнозами большинства аналитиков и участников рынка.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл дал понять, что дальнейшее снижение ставки маловероятно при сохранении нынешней ситуации в экономике. По словам Пауэлла, дальнейшее снижение ставки может произойти лишь в случае существенного ухудшения экономического прогноза.

В центре внимания трейдеров также находится сделка Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и PSA Group. Советы директоров двух компаний одобрили их слияние, в результате которого на мировом автомобильном рынке появится еще один лидер.

Как сообщается в пресс-релизах FCA и PSA, опубликованных в четверг, компании договорились "работать над полным объединением компаний посредством слияния по принципу 50/50". В результате слияния компаний на рынке появится автомобильный гигант с капитализацией около $48 млрд, который станет четвертым в мире по объему производства.

Акции Peugeot дешевеют на 8,8%, цена бумаг Fiat Chrysler растет на 9,5%.

Статданные, опубликованные в четверг, указали на рост розничных продаж в Германии в минувшем месяце, однако не оправдали ожиданий экспертов.

Розничные продажи в Германии в сентябре выросли на 0,1% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,2%, согласно Trading Economics.

Тем временем потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в октябре выросли на 0,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee. Это минимальные темпы повышения показателя с июля 2017 года. Аналитики в среднем ожидали роста цен в годовом выражении на 1% и падения на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

В четверг также были опубликованы данные о росте экономики Испании. ВВП страны в третьем квартале вырос на 0,4% второй квартал подряд, свидетельствуют официальные данные. Показатель совпал с консенсус-прогнозом экономистов, опрошенных Bloomberg.

Тем временем исследование компании GfK NOP Ltd. показало, что индекс доверия британских потребителей к экономике страны в октябре снизился на 2 пункта относительно предыдущего месяца - до минус 14 пунктов. Аналитики в среднем ожидали, что показатель опустится до минус 13 пунктов, по данным Trading Economics.

Стоимость акций Lloyds Banking Group снижается на 1,4%. Британский банк отчитался о падении доналоговой прибыли в третьем квартале и зарезервировал 1,8 млрд фунтов стерлингов на ожидаемые выплаты компенсаций в рамках дела о навязывании клиентам контрактов страхования платежеспособности заемщика (так называемые payment protection insurance, PPI).

Акции Air France-KLM дешевеют в четверг на 5,4%. Франко-голландская компания, крупнейший авиаперевозчик Европы, в третьем квартале 2019 года сократила чистую прибыль более чем на 50% на фоне сложных условий на рынке.

Бумаги Shell теряют в цене 2,7%. Британско-нидерландская нефтяная компания Royal Dutch Shell Plc объявила о снижении ключевого показателя прибыли в третьем квартале 2019 года на 15% в связи со снижением цен на нефть, газ и СПГ, а также ослаблением маржи в сфере переработки и нефтехимии.

Котировки акций BNP Paribas снижаются на 0,9%. Чистая прибыль французского банка в третьем квартале упала на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Бумаги ING прибавляют в цене 0,05%. Нидерландский банк в четверг отчитался о росте чистой прибыли на 73% в годовом выражении, однако показатель оказался ниже консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных FactSet.

Акции Sanofi растут на 0,08%. Французская фармкомпания увеличила прибыль на 4,3% в третьем квартале, при этом показатель оказался лучше ожиданий экспертов. Компания также подтвердила прогноз роста прибыли на 5% за весь 2019 год.

Котировки акций IAG снижаются на 0,5%. Третья по величине в Европе авиагруппа, в состав которой входят British Airways и Iberia, сократила доналоговую прибыль в третьем квартале на 8,8%, в том числе из-за забастовок пилотов.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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