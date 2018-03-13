Большинство фондовых индексов стран Азии завершили торги в плюсе
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Токио. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Большинство рынков акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали повышение по итогам торгов во вторник.
Участники торгов ждут публикации данных об изменении потребительских цен в США в феврале, которые могут дать идеи относительно дальнейших шагов Федеральной резервной системы, сообщает MarketWatch.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,2%.
"В центре внимания сегодня будет индекс CPI, ведь всего лишь месяц назад неожиданные данные вызвали падение рынка", - отмечает Стивен Иннес из брокерской фирмы Oanda.
Согласно среднему прогнозу аналитиков, инфляция в прошлом месяце составила 0,2% в помесячном выражении и 2,2% в годовом выражении, сообщает Trading Economics.
Японские Nikkei 225 и Topix по итогам торгов увеличились соответственно на 0,66% и 0,56%. Рынок демонстрирует позитивную динамику, несмотря на укрепление курса иены и скандал в министерстве финансов страны.
Цены акций генерирующих и газовых компаний повысились: Kansai Electric Power Co. - на 3,8%, Chubu Electric Power Co. - на 2,8%, Tokyo Gas Co. - на 2,5%, Osaka Gas Co. - на 2%.
Значение южнокорейского индекса Kospi за день повысилось на 0,42%.
Капитализация производителей полупроводников Samsung Electronics Co. и SK Hynix выросла на 3,9% и 6% соответственно.
Между тем австралийский индикатор S&P/ASX 200 во вторник уменьшился на 0,36%.
Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. снизилась соответственно на 1,1% и 2,1% вслед за падением цен на железную руду.
Котировки акций четверки крупнейших австралийских банков также опустились: Westpac Banking - на 0,2%, National Australia Bank - на 0,3%, Australia & New Zealand Banking - на 0,5%, Commonwealth Bank of Australia -на 0,5%.
Кроме того, на 2,3% упала капитализация Australian Agricultural Co. на новости о том, что акции компании будут исключены из расчета S&P/ASX 200 с 19 марта.
Китайский индекс Shanghai Composite за день потерял 0,49%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на 0,02%.
Снижение стоимости нефти стало причиной снижения цены бумаг австралийской Woodside Petroleum Ltd. на 0,3% и китайской CNOOC на 1,9%.
Служба финансово-экономической информации
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Интерфакс