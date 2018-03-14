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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 10:32 14.03.2018 - 10:32

Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Большинство фондовых индексов в странах Западной Европы растут в среду на позитивной отчетности компаний и позитивных статданных.

Выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги способствовало ослаблению курса евро и росту рынка акций, отмечает MarketWatch.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 повысился к 12:15 МСК на 0,2% - до 376,20 пункта.

Британский FTSE 100 поднялся на 0,3%, французский CAC 40 и германский DAX - на 0,2%. Испанский IBEX 35 уменьшился на 0,3%.

Макроэкономические показатели Китая за январь-февраль (данные публикуются одновременно) были неплохими. В частности, рост промышленного производства неожиданно ускорился с 6,6% до 7,2%, хотя предполагалось ослабление до 6,2%. Розничные продажи выросли на 9,7% в годовом выражении, аналитики прогнозировали повышение на 9,8%.

Между тем розничные продажи в Испании выросли в январе самыми быстрыми темпами за 8 месяцев - на 2,2% в годовом выражении.

М.Драги пообещал сохранять последовательность в денежно-кредитной политике и не спешить с ее ужесточением. Он заявил, что ЕЦБ все еще требуются дополнительные доказательства устойчивого восстановления инфляции в еврозоне. Глава ЕЦБ вскользь упомянул курс евро и его потенциальное влияние на экономику, отметив, что со временем укрепление евро может оказать сдерживающее влияние на инфляцию.

Котировки акций европейских горнорудных компаний и сырьевых трейдеров растут на данных из Китая и повышении цен на цветные металлы (кроме олова): Rio Tinto на торгах в Лондоне увеличила стоимость бумаг на 1,5%, BHP - на 1,4%, Glencore - на 2,2%, Anglo American - на 2,8%.

Капитализация британского страховщика Prudential Plc подскочила более чем на 5% после объявления о выделении операций на внутреннем рынке в независимую компанию - M&G Prudential, которая получит собственный листинг.

Автомобилестроительные компании Европы остаются заложниками опасений мировой торговой войны, пишет агентство Bloomberg. Однако в среду цены их бумаг изменяются разнонаправленно: Volkswagen прибавил 0,6%, Renault - 0,8%, тогда как Daimler потерял 0,4%.

Курс акций испанской Inditex, крупнейшего ритейлера одежды в мире, упал на 3% из-за слабой валовой рентабельности, хотя годовые прибыль и выручка соответствовали ожиданиям рынка.

Цена бумаг германской adidas AG подскочила на 7,8%. Компания увеличила убыток в четвертом квартале 2017 года из-за налоговой реформы в США, но квартальная выручка подскочила на 12%, а в Северной Америке ее подъем составил 21%.

Рыночная стоимость британской строительной компании Balfour Beatty увеличилась на 2,1%, так как ее доналоговая прибыль за 2017 год подскочила почти в 12 раз.

Германская оборонная компания Rheinmetall прибавила 4,4% на торгах во Франкфурте, поскольку ей удалось получить контракт австралийского правительства на поставку бронированных разведывательных машин стоимостью почти $4 млрд.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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