Этот контент был опубликован 12 декабря 2019 г. 12:35

Токио. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли в четверг, после того как Федеральная резервная система (ФРС) США не стала вносить изменений в денежно-кредитную политику, допустив при этом сохранение текущего уровня процентных ставок в течение всего 2020 года.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 1,3%, южнокорейский KOSPI - на 1,5%. Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%.

По итогам заседания, прошедшего 10-11 декабря, ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Решение FOMC совпало с прогнозами большинства аналитиков и участников рынка.

Комитет полагает, что нынешняя денежно-кредитная политика поддерживает рост экономической активности в стране, сильный рынок труда и инфляцию около целевого уровня в 2%. При этом из заявления была убрана фраза о сохраняющейся неопределенности в отношении экономического прогноза.

"Точечный график" (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов FOMC в отношении процентных ставок в будущем - указывает на высокую вероятность их сохранения на текущих уровнях в 2020 году. Только 4 из 17 руководителей предполагают возможность подъема ставки. В 2021 году предполагается всего одно увеличение стоимости кредитования.

В центре внимания участников рынка остаются торговые переговоры Вашингтона и Пекина с учетом приближающейся даты вступления в силу нового раунда пошлин на китайские товары в Штатах.

Президент США Дональд Трамп в четверг, как ожидается, проведет встречу с представителями США на торговых переговорах, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее советник по торговле Белого дома Питер Наварро заявил, что Трамп вскоре примет решение по торговому соглашению с Китаем и тарифам и объявит о нем. По словам экономического советника Белого дома Ларри Кадлоу, возможность введения пошлин, запланированного на 15 декабря, "остается на повестке дня".

Акции японских производителей электроники Sony и Tokyo Electron подорожали на 1,1% и 4,9% соответственно. Цена бумаг автопроизводителей Toyota Motor и Honda Motor снизилась на 0,5% и 1,1%.

Среди лидеров роста в Гонконге оказались бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings (+2,7%) и страховщика AIA Group (+2,2%). Котировки бумаг China Overseas Land опустились на 0,5%.

Акции южнокорейских Samsung Electronics и SK Hynix подорожали соответственно на 2,7% и 3,5%. Цена бумаг австралийской биотехнологической компании CSL снизилась на 1,1%, бумаги Commonwealth Bank of Australia (CBA), крупнейшего по капитализации банка страны, подешевели на 0,7%.

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