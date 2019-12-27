Этот контент был опубликован 27 декабря 2019 г. 7:42

Токио. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются на торгах в пятницу вслед за индексами Уолл-стрит, обновившими максимумы накануне.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng поднялся в ходе торгов на 1,1%. Китайский Shanghai Composite вырос на 0,2%, а Shenzhen Composite снизился на 0,2%. Южнокорейский индикатор KOSPI прибавил 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,4%.

В то же время японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился на 0,4%, тогда как Topix вырос на 0,1%, завершив вторую сессию подряд в плюсе после выхода позитивных данных с рынка труда США.

На рынках сохраняются надежды на скорое заключение торгового соглашения между США и Китаем.

Как сообщил представитель министерства торговли КНР Гао Фэн на брифинге, Китай находится в тесном контакте с США по поводу подписания "первой фазы" торговой сделки. По его словам, в настоящее время обе стороны все еще занимаются обязательными процедурами перед подписанием документа.

Ранее в этом месяце Вашингтон и Пекин сообщили о достижении промежуточного торгового соглашения. Проект соглашения не был опубликован ни одной из сторон, однако Китай сообщил, что будет наращивать закупки американских товаров, включая сельхозпродукцию, а США отказались от очередного раунда введения пошлин на китайские товары.

Президент США Дональд Трамп на этой неделе сказал, что торговое соглашение с Китаем готово, стороны работают над переводом и оформлением документов. Трамп ожидает, что промежуточное торговое соглашение между США и Китаем будет подписано до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, передает Bloomberg.

Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что соглашение с Китаем по первой фазе торговой сделки будет вскоре подписано. В интервью Fox Business он назвал торговую сделку с Китаем "грандиозным шагом в правильном направлении".

Статданные, обнародованные Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР, показали, что прибыль крупных промышленных предприятий Китая в ноябре 2019 года выросла после снижения на протяжении трех месяцев подряд благодаря ослаблению дефляции цен производителей и улучшению внутреннего спроса.

Совокупная прибыль промпредприятий с годовой выручкой свыше 20 млн юаней в прошлом месяце увеличилась на 5,4% по сравнению с тем же месяцем годом ранее и составила 593,9 млрд юаней ($84,9 млрд). В октябре показатель упал рекордными темпами - на 9,9%.

Между тем объем промпроизводства в Японии в ноябре 2019 года сократился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Снижение отмечено второй месяц подряд, но его темпы замедлились по сравнению с октябрьскими 4,5%. Падение промпроизводства в годовом выражении в прошлом месяце ускорилось до 8,1% с 7,7% в октябре.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение японского промпроизводства на 1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 8,1% в годовом выражении.

Акции китайских горнодобывающих компаний выросли на фоне сообщения Bloomberg о том, что крупнейшие производители меди в стране договорились о сокращении производства в ходе встречи в четверг. По словам источников агентства, участники встречи, в числе которых Jiangxi Copper Co. и Tongling Nonferrous Metals Group Co., не достигли консенсуса относительно объемов сокращения, однако было предложено снизить производство в 2020 году на 10% в годовом выражении.

Бумаги China Molybdenum подорожали в Гонконге на 8,9%, MMG - на 8,6%, Zijin Mining - на 9,1%, Jiangxi Copper - на 5,1%.

Котировки акций японской Z Holdings, оператора поискового сервиса Yahoo в Японии, выросли на 2,2%. Акции SoftBank Corp., владельца 40% Z Holdings, подорожали на 1,5%. В то же время цена бумаг Fast Retailing снизилась на 2%, а бумаги фармацевтической компании Otsuka Holdings подешевели на 1,8%.

В Гонконге дорожают бумаги девелопера Country Garden (+3,7%), а также операторов казино Galaxy Entertainment (+3%) и Sands China (+2,9%)

Акции южнокорейской Samsung Electronics прибавили в цене 2,1%.

В Австралии подешевели акции Beach Energy (-1,1%) и подорожали бумаги BHP (+1,1%).

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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