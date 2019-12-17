Этот контент был опубликован 17 декабря 2019 г. 7:42

Токио. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут во вторник, следуя за динамикой индексов США, которые закрыли торги в понедельник на рекордных максимумах.

Поддержку фондовым рынкам АТР оказали в том числе статистические данные из Китая, которые превзошли ожидания экспертов.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся на 0,45%, китайский индекс Shanghai Composite - на 1,51%, гонконгский Hang Seng - на 1,26%, южнокорейский KOSPI - на 1,14%, в то время как австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,04%.

Опубликованные в понедельник статданные показали, что темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае ускорились в ноябре сильнее, чем ожидалось.

Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 6,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после подъема на 4,7% в октябре, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Эксперты в среднем ожидали роста промпроизводства на 5%, по данным Trading Economics.

Розничные продажи в Китае в ноябре увеличились на 8% в годовом выражении после подъема на 7,2% в предыдущем месяце. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал рост показателя на 7,6%.

Рынок продолжает получать поддержку от новостей о согласовании США и Китаем промежуточного торгового соглашения.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп объявил, что не будет вводить дополнительные пошлины на товары китайского экспорта стоимостью $160 млрд в год с 15 декабря, как планировалось ранее, поскольку стороны согласовали первую фазу торговой сделки.

Штаты также согласились сократить вдвое пошлины на китайские товары стоимостью $120 млрд в год, составлявшие 15%. Тем не менее, для китайского экспорта стоимостью еще порядка $250 млрд в год сохранится 25%-ная пошлина.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил в пятницу, что Китай согласился увеличить импорт американских товаров и услуг не менее чем на $200 млрд по сравнению с уровнем 2017 года в течение следующих двух лет. Лайтхайзер сообщил также, что Пекин пообещал положить конец практике давления на зарубежные компании с целью получения от них технологических секретов в качестве условия предоставления им доступа к китайскому рынку.

После заключения промежуточного торгового соглашения с США правительство Китая отложило планировавшееся на 15 декабря повышение пошлин на американские автомобили и автокомпоненты.

Вашингтон и Пекин планируют официально подписать соглашение в начале января.

Акции японской нефтяной компании Inpex растут на 3,8%, бумаги SoftBank прибавляют 1,6%, Konami - 2,2%.

В Гонконге дорожают акции CNOOC (+3,07%), Tencent (+3,5%) и Country Garden (+2,5%).

Бумаги южнокорейской Samsung Electronics прибавили в цене 3,5%, акции Rio Tinto и Beach Energy выросли в Австралии на 1,5 и 0,4% соответственно.

ор ко ав*

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