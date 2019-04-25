Этот контент был опубликован 25 апреля 2019 г. 13:24

Токио. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снизились в четверг, исключением стала Япония.

Китайский рынок упал максимальными темпами за шесть недель в связи с увеличением опасений, что Пекин будет сворачивать стимулы на фоне более сильных, чем ожидалось, экономических показателей.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 0,5%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,9%, китайский Shanghai Composite упал на 2,4%, южнокорейский KOSPI - на 0,5%.

Рынки Австралии закрыты в четверг в связи с праздником (День ветеранов).

"Опасения, связанные с возможностью изменения политики китайских властей, негативно сказываются на настрое трейдеров", - отмечает аналитик Central China Securities Чжан Ган.

"Сейчас сложно найти те сегменты фондового рынка, где можно что-то заработать, поэтому трейдеры активно выходят из акций", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Слова зампредседателя Народного банка КНР (НБК, Центробанк страны) Лю Гоцяна, заявившего, что ЦБ не намерен ужесточать кредитно-денежную политику, не смогли успокоить участников рынка.

Тем временем, Банк Японии, завершивший в четверг двухдневное заседание, скорректировал прогнозы и рекомендации (forward guidance) по денежно-кредитной политике, заявив, что намерен сохранять ключевую ставку на "крайне низком уровне" по крайней мере, до весны 2020 года.

Ранее японский ЦБ говорил о планах сохранения низких ставок в течение продолжительного времени, не приводя никаких дат.

Банк Японии не стал менять ключевые параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам заседания 24-25 апреля. Центробанк сохранил целевую доходность 10-летних гособлигаций Японии на уровне около нуля, процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ - на отметке минус 0,1%.

"Некоторое прояснение Центробанком планов в отношении денежно-кредитной политики дало уверенность инвесторам и поддержало рынок", - говорит Хироси Матсумото из Pictet Asset Management в Токио.

Рынки Японии будут закрыты с 29 апреля до 6 мая включительно в связи с различными праздниками. 29 апреля в стране отмечается День Сёва и начинается японская Золотая неделя, 3 мая отмечается День конституции, 4 мая День зелени, 6 мая - День детей.

Акции японского производителя косметики и бытовой химии Kao Corp. подорожали на 5,3%. Отчетность компании за минувший квартал оказалась на уровне ожиданий рынка, и, кроме того, Kao объявила о запуске программы выкупа акций.

Стоимость бумаг Hitachi Ltd. увеличилась на 1,9% на информации газеты Nikkei о том, что промышленный конгломерат может продать долю в Hitachi Chemical Co.

В Гонконге подорожали акции девелопера Sun Hung Kai Properties (+1,5%), при этом подешевели бумаги автопроизводителя Geely Automobile (-4,9%) и нефтекомпании CNOOC (-0,4%).

Стоимость бумаг южнокорейского чип-мейкера SK Hynix выросла на 2,2%. Компания сократила прибыль в первом квартале на 69%, до минимума более чем за два года. Тем не менее, SK Hynix ожидает увеличения спроса на чипы памяти позднее в этом году, в том числе, со стороны дата-центров.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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