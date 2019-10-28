Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 10:54

Лондон. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снижаются в ходе торгов в понедельник, в центре внимания трейдеров на этой неделе находится заседание Федеральной резервной системы (ФРС) и ситуация вокруг Brexit.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:15 мск опустился на 0,12% и составил 397,52 пункта.

Французский индекс CAC 40 снизился на 0,13%, британский FTSE 100 - на 0,24%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB потеряли 0,24% и 0,28% соответственно. В то же время германский индекс DAX прибавил 0,06%.

ФРС подведет итоги октябрьского заседания в среду. Экономисты и стратеги Morgan Stanley ожидают, что регулятор сделает паузу после понижения ставки месяцем ранее.

По итогам сентябрьского заседания Федрезерв понизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до диапазона от 1,75% до 2% годовых. При этом регулятор отметил увеличение понижательных рисков в экономике США и повышение вероятности рецессии.

Тем временем Палата общин британского парламента в понедельник проголосует по предложению премьера страны Бориса Джонсона о проведении досрочных выборов 12 декабря. Для одобрения предложения Джонсону необходимо получить не менее двух третей голосов в палате общин - 434 голоса. У Консервативной партии Джонсона в палате общин 288 мест. Это означает, что британскому премьеру понадобится поддержка, главным образом, Лейбористской партии, пишут британские СМИ.

Между тем лидеры стран ЕС согласились на просьбу Великобритании о переносе крайнего срока для Brexit, сообщил председатель Евросовета Дональд Туск. "27 стран ЕС согласились удовлетворить просьбу Великобритании о "гибком" продлении Brexit до 31 января 2020 года", - написал он в Твиттере.

Участники рынка также продолжают следить за ходом торговых переговоров США и Китая. Пекин и Вашингтон продвинулись в переговорах по торговому соглашению, завершив технические консультации по ряду вопросов, сообщило Bloomberg в минувшие выходные со ссылкой на министерство коммерции Китая.

Стороны "договорились должным образом урегулировать ключевые вопросы, вызывающие обеспокоенность, и подтвердили, что технические консультации по некоторым текстам соглашения в целом завершены", говорится в заявлении китайского министерства.

Котировки акций LVMH растут 0,35% в Париже и на 0,5% в Милане. Французский производитель товаров класса "люкс" подтвердил в понедельник, что провел предварительные переговоры с американской сетью розничной торговли ювелирными изделиями Tiffany & Co относительно возможного приобретения акций компании.

Акции Philips снижаются на 1,3%. Нидерландский производитель медицинского оборудования и потребительских товаров в третьем квартале 2019 года сократил чистую прибыль на 29% на фоне обесценения ряда активов и снижения рентабельности в подразделении, предоставляющем оборудование и услуги для наблюдения за состоянием пациентов.

Бумаги британского HSBC теряют в цене 3,8%. Крупнейший банк Европы сократил прибыль и выручку в третьем квартале 2019 года, объяснив это "сложными рыночными условиями".

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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