Этот контент был опубликован 20 января 2020 г. 18:33

Лондон. 20 января. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снизились по итогам торгов в понедельник, инвесторы проявляли осторожность в ожидании решений мировых центробанков в области денежно-кредитной политики и выхода новой порции корпоративной отчетности.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,14% и составил 423,98 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,30%, французский CAC 40 - 0,36%, итальянский FTSE MIB - 0,57%, испанский IBEX 35 - 0,23%. Германский индекс DAX поднялся на 0,17%,

В центре внимания трейдеров на этой неделе заседания Банка Японии и Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Японский ЦБ не станет менять основные параметры денежно-кредитной политики по итогам заседания 20-21 января, но может немного улучшить экономический прогноз на текущий финансовый год, с учетом объявленных в конце прошлого года стимулирующих мер, отмечают эксперты.

Экономисты также не ожидают изменения политики Европейским Центробанком, однако будут ждать от него информации относительно "стратегического пересмотра" политики, о котором ранее говорила председатель ЕЦБ Кристин Лагард, пишет The Wall Street Journal. Заседание ЕЦБ состоится 23 января.

В минувшую пятницу Stoxx Europe 600 достиг новой рекордной отметки и завершил торги ростом на 1%, что стало максимальным подъемом с середины декабря. Поддержку рынкам оказали воодушевляющие статданные из Китая и США, а также оптимизм инвесторов по поводу подписания двумя странами промежуточного торгового соглашения.

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в минувшую среду подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. Оно предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это США не будут вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

После подписания соглашения вице-президент США Майк Пенс сообщил, что переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения уже идут.

На этой неделе участники рынков также ждут выхода очередной порции финансовых отчетов компаний, включая результаты швейцарского банка UBS Group AG.

Акции BAE Systems Plc подскочили на торгах в Лондоне в понедельник на 3,7%, после того как британский оборонный концерн договорился о приобретении американских активов в сфере оборонных технологий общей стоимостью более $2 млрд, которые Raytheon Inc. и United Technologies Corp. (UTC) были вынуждены продать, чтобы получить одобрение антимонопольных органов на их слияние.

Цена бумаг голландской Qiagen NV, выпускающей инструменты для медицинской диагностики, выросла на 4,9% на фоне сообщений СМИ о том, что компания ведет переговоры о возможной продаже бизнеса.

Бумаги германской медиакомпании ProSiebenSat.1 Media SE прибавили в цене 2,6% благодаря повышению их рейтинга аналитиками Citigroup.

Котировки акций Thyssenkrupp AG практически не изменились. В понедельник стало известно, что компания сузила круг претендентов на покупку ее подразделения по производству лифтов.

В то же время котировки акций Air France-KLM упали на 4,6% из-за снижения их рейтинга аналитиками Davy Research.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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