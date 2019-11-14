Этот контент был опубликован 14 ноября 2019 г. 9:57

Париж. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Больше половины французов спустя почти год после начала протестов "желтых жилетов" во Франции поддерживают движение, свидетельствуют результаты опроса компании Elabe.

Согласно данным опроса, 55% респондентов сейчас одобряют деятельность движения. Еще 16% выступают против "желтых жилетов", а 13% вообще настроены враждебно по отношению к ним. Оставшиеся 16% либо относятся равнодушно к протестующим, либо не определились с ответом.

Активнее всех поддерживают "желтых жилетов" те респонденты, которые на выборах 2017 года голосовали за крайне левого политика Жан-Люка Меланшона и лидера ультраправых Марин Ле Пен.

Исследование также показывает, что 64% французов считают, что движение "желтых жилетов" позволило "создать социальную связь" между жителями странами. Каждый второй из них уверен, что их акции позволили гражданам ясно выразить свои позиции по политическим вопросам.

Опрос проводился 12-13 ноября. В нем приняли участие около 1 тыс. человек.

В середине ноября 2018 года во Франции начались масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "желтые жилеты" и традиционно проводились по субботам.

Изначально "желтые жилеты" протестовали против планов по повышению цен на бензин, однако со временем движение стало выражать недовольство действиями властей в целом и особенно недостаточной, с их точки зрения, помощью государства наименее обеспеченным гражданам.

После этого власти Франции пошли на уступки "желтым жилетам", отказавшись от повышения налога на горючее.

Также французский президент Эмманюэль Макрон объявил о ряде мер по улучшению социально-экономического положения французских граждан. Так, он заявил, что с 2019 года во Франции на 100 евро будет увеличен ежемесячный минимальный размер оплаты труда, предусмотрены меры по улучшению обеспечения пенсионеров, работа в сверхурочные часы будет оплачиваться без взимания налогов.

В настоящее время крупных акций протеста "желтые жилеты" уже не проводят.

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