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Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 9:31 29.06.2018 - 09:31

Париж. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Около 60% французских граждан придерживается мнения, что Франция принимает на своей территории слишком много мигрантов, свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса компании Odoxa-Dentsu Consulting.

При этом лишь 30% французов считают, что Франция размещает у себя "нормальное количество" мигрантов.

Еще 10% опрошенных заявили, что французским властям стоит принимать еще больше мигрантов.

Кроме того, данные опроса показывают, что подавляющее большинство респондентов (73%) не доверяют Евросоюзу в том, что касается урегулирования миграционного кризиса.

Участники опроса разделились практически поровну во мнениях относительно инициативы о введении финансовых санкций против тех стран-членов ЕС, которые отказываются принимать мигрантов. Так, 51% респондентов выступили против такой меры, 48% поддержали эту идею.

Опрос проводился 27-28 июня. В нем приняли участие около 1 тыс. французов.

Ранее сообщалось, что на проходящем саммите Евросоюза после продолжительных и напряженных дебатов было принято решение об ограничении количества мигрантов, которые различными путями прибывают в страны Европы. В этих целях и для контроля над потоком мигрантов будут созданы специальные центры по приему беженцев.

На саммите также была достигнута договоренность о наращивании финансирования Турции, Марокко и государств Северной Африки, чтобы сократить число тех, кто стремится в европейские страны. Планируется ужесточить пограничный контроль на внешних границах.

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