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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 11:13 19.06.2018 - 11:13

Париж. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр во вторник заявил, что наибольшая часть французских компаний не сможет продолжить работу на территории Ирана после введенных Вашингтоном санкций против Тегерана.

"Большинство компаний не смогут остаться там (в Иране - ИФ), поскольку необходимо, чтобы им платили за продукцию, которую они поставляют и производят в Иране. Однако им не смогут платить, так как у нас нет суверенных и автономных европейских финансовых институтов", - сказал Б.Ле Мэр в эфире телеканала БФМ-ТВ.

"Наш главный приоритет заключается в том, чтобы создать независимые суверенные европейские финансовые институты, которые станут каналами финансирования между французскими, итальянскими, немецкими, испанскими фирмами и любой другой страной в мире", - добавил он.

Министр отметил, что Европа должна сама "свободно" выбирать, с кем она хочет выстраивать торговые отношения, и принимать меры, чтобы не стать "жертвой выбора США".

8 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном и о начале процесса восстановления санкций против Тегерана.

США предоставил европейским компаниям срок до 6 августа, чтобы прекратить долларовые транзакции с иранскими компаниями и прекратить инвестиции в иранскую автомобильную промышленность, энергетические компании получили срок до 4 ноября. Некоторые компании, например, Total и Peugeot, уже заявили о своих планах приостановить деятельность в Иране.

Со своей стороны Франция, Британия и ФРГ ранее в июне потребовали, чтобы американская администрация исключила европейские компании из-под действия вторичных санкций против Ирана. Европейские министры направили письмо на имя главы американского Минфина Стивена Мнучина и госсекретаря Майкла Помпео, в котором указали, что санкции США могут отразиться на безопасности европейских государств.

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