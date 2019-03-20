Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 19:10

Брюссель. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Членство венгерской партии Фидес в Европейской народной партии (ЕНП) приостановлено в среду "до последующих уведомлений", сообщил в своем Twitter председатель ЕНП Джзеф Доул.

"(Членство) Фидес будет приостановлено, (решение) вступает в силу незамедлительно и до последующих уведомлений по итогам голосования членов ЕНП - 190 проголосовали "за", трое - "против", - написал Дж.Доул.

"Приостановка (членства) предусматривает: неучастие в каких-либо партийных встречах, отсутствие права голоса и отсутствие права на выдвижение кандидатов на какие-либо посты", - добавил председатель ЕНП.

Наблюдатели отмечают, что ряд членов ЕНП желали исключения Фидес из блока ввиду того, что эта партия вела кампанию против ЕС.

Партию Фидес возглавляет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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