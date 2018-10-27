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Этот контент был опубликован 27 октября 2018 г. 23:24 27.10.2018 - 23:24

*** Под угрозой срыва оказалось участие морпехов США в высадке на побережье Норвегии в рамках учений НАТО

Вашингтон. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Большой американский десантный корабль-док "Ганстон Холл" получил технические повреждения во время шторма у берегов Исландии и был направлен для их устранения в порт столицы страны Рейкьявик, сообщила пресс-служба ВМС США.

По словам представителей ВМС США, в настоящее время в Рейкьявике проводится оценка ущерба, который понесла док-камера корабля, предназначенная для обслуживания амфибийных десантных барж (типа LCAC). Кроме того, ряд моряков корабля получили ушибы и ссадины.

Американский десантный корабль должен был принять участие в предстоящей в конце октября десантной операции стран-членов НАТО в Норвегии в рамках учений Trident Juncture 2018. Однако, как отмечают СМИ, в связи с возникшими проблемами натовским силам, вероятно, придется обойтись без американской поддержки.

Вместе с "Ганстон холл" в порт Рейкьявика зашел большой десантный корабль ВМС США "Нью-Йорк" из состава амфибийно-десантной группы, возглавляемой авианесущим универсальным десантным кораблем "Иводзима".

На трех десантных кораблях этой группы размещен 24-й экспедиционный батальон морской пехоты, в составе которого более двух тысяч американских морских пехотинцев.

Как сообщалось, 25 октября в Норвегии начались крупнейшие со временен холодной войны учения Trident Juncture 2018 с участием 29 стран-членов НАТО, а также Швеции и Финляндии.

С американской стороны в них задействована авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн", амфибийно-десантная корабельная группа во главе с авианесущим десантным кораблем "Иводзима", 24-й экспедиционный батальон морской пехоты, авиация ВВС и ВМС, а также армейская авиация.

Всего в учениях Trident Juncture примут участие 14 тысяч американских военнослужащих, что составляет почти треть от задействованных в них силах остальных стран-членов НАТО.

В рамках подготовки к натовским учениям подошедшие к берегам Исландии авианесущий универсальный десантный корабль "Иводзима", десантно-вертолетный корабль-док "Нью-Йорк" и десантный корабль-док "Ганстон Холл" провели учебную высадку десанта американской морской пехоты.

1нв гс

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